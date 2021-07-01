Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te: AKP'nin sunduğu yasa teklifinde hangi düzenlemeler var?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Yasası ve Türk Ceza Yasası'nda değişiklik yapan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yasa teklifinde, hayvanlar "eşya ya da mal" değil, "can" olarak tanımlanırken, hayvanlara karşı işlenen bazı suçlar için ilk kez hapis cezası öngörülüyor.

Hayvan neslini yok edenlere 5 yıldan 10 yıla kadar, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunanlara da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor, tehlikeli türlerin edinilmesi ise yasaklanıyor.

Düzenlemenin TBMM tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor.

AKP'li Ünal: Hayvanlar canlı statüsüne getiriliyor

Hayvanları Koruma Yasası ve Türk Ceza Yasası'nda değişiklikle, hayvanlara karşı işlenen bazı suçlara hapis cezası, mevcut para cezalarının da artırılması ve bazı fiillerin suç haline getirilmesini öngören yasa teklifi hakkında AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir açıklama yaptı.

Mahir Ünal, "Bu düzenlemenin ruhunu, kalbini ve temel fikrini oluşturan bakış açımız şudur: Hayvanlar bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp bir canlı statüsüne getirilmekte ve TCK 151'de hayvanlarla ilgili husus mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilerek suç kapsamına alınmaktadır" dedi.



2018'de düzenlenen hayvan haklarının korunmasına yönelik protesto gösterisi

Sahipli-sahipsiz hayvan kavramının kaldırıldığını belirten Ünal, yunus parkı işletmelerinin de yasaklandığını ifade etti.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Mevcut düzenlemede "mal, eşya" kapsamında değerlendirilen hayvanlar "canlı" olarak tanımlanıyor ve yaptırımlar da buna göre düzenleniyor. "Süs hayvanı" tanımı yasadan tamamen çıkarılıyor. İlgili bakanlık olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı tanımlanıyor. Yasaya, sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılmasını, aşılanması, dijital kimliklendirmeyi içeren "rehabilitasyon" kavramı ekleniyor. Kedi ve köpek sahiplerine hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırma yükümlülüğü getiriliyor. Bunun için 22 Aralık 2022'ye kadar süre tanınıyor.