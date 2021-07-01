Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te: AKP'nin sunduğu yasa teklifinde hangi düzenlemeler var?

Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanıyor ancak diğer hayvanların satışına engel yok. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen ev hayvanı yerlerindeki kedi ve köpek satışı yapılabilecek, sahiplenmek isteyen bu hayvanları katalogdan beğenerek edinebilecek.
Yasaya eklenen düzenlemeyle hayvanlara yönelik işlene suçların kapsamı genişletiliyor. Buna göre mevcut yasadaki hayvanlara her türlü kötü muamele, işkence, cinsel ilişkinin yanı sıra, hayvanı terk etmek de yasak kapsamına alınıyor.
Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, barındırmak, beslemek, sergilemek, hediye etmek, ülkeye girişini sağlamak, reklamını yapmak da yasaklanıyor. Bu türleri belirleme konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'na yetki veriliyor.
İl Hayvan Koruma Kurullarında görev alacak kurum sayısı artırılarak daha işlevsel hale getiriliyor. Ayrıca kurulun her 3 ayda bir toplanmasının zorunlu olduğu ve gerektiğinde olağanüstü toplanabileceği hükme bağlanırken, hayvan bakımevleri ve hastanelerini de denetleme yetkisi tanınıyor.
Mevcut yasadaki Kabahatler Kanunu kapsamına giren suçlara yönelik para cezası miktarları artırılıyor. Hayvanların yanısıra yavrularının da dijital kimliklendirilme yöntemiyle kayıt alması zorunluluğu getirilirken bu yükümlülüğe uymayanların hayvan başına 1200 lira para cezası ödeyeceği hükme bağlanıyor. Hayvan satışı yapan kişilerin hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmamaları halinde ise 5 bin lira para cezası uygulanacak.
Hayvana karış işlenen fiil suç oluşturmamak kaydıyla, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına 35 bin, hayvanın dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk, kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması, tırnak ve dişlerinin sökülmesine dönük cerrahi müdahaleler ile özelliklerine aykırı şekilde ve dozda hormon, ilaç veren veya doping yapanlara da 4 bin 500 lira para cezası öngörülüyor. Hayvanların korunması ve refahı amacıyla eğitici yayın yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumlara verilecek para cezasının miktarı da 21 bin liraya çıkarılıyor.