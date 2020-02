‘Hayvanlar ve Biz' sergisi Miami'de açılıyor

İSTANBUL, (DHA) - SOSYAL sorumluluk sergisi ‘Hayvanlar ve Biz’ 12-17 Eylül tarihlerinde Miami Başkonsolosluğu ev sahipliğinde dünya yolculuğuna başlayacak.

Roger Waters’ın desteği ve ‘Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar’ sözleriyle toplumla bütünleşen farkındalık sergisi İZEV Vakfı ile dünyaya açılıyor. Roger Waters ekibinin de katılması beklenen proje sergisi, Miami Başkonsolosluğu’nda, projenin önemli isimlerinden down sendromlu Tan Aytıs’ın küratörlüğünde simultane tercümeyle gerçekleştirilecek. Ayrıca vakıf, Miami’nin öne çıkan lokasyonlarında farkındalık pankartları da açacak.

20 SERGİ DAHA OLACAK

Nadir Metal’in sergi sponsorluğu ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sponsorluğuyla gerçekleşen proje 12-17 Eylül tarihlerinde Miami’de sergilenecek ve ardından yurt içi ve dışında 20 sergiyle devam edecek.

Ayrıca İstanbul’dan yola çıkan ve sergiyi özel olarak takip edecek olan video ekibi, bu yolculuğu an be an kaydederek ülkemizden dünyaya açılan ilk farkındalık projesini kalıcı bir sosyal medya içeriği haline getirecek.

“EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAMAYA HAKLARI VAR”

Dünyada farkındalık adına bir ilk olan bu proje kapsamında, engelli olarak tanımlanan bireylerin, görsel dili yeni nesil bir anlatımla bütünleştirdiğini ifade eden Vakıf Koordinatörü Merve Kılıç, “Dünyadaki en büyük azınlık olarak farklı bireylerin tek ses olması gerekiyor. Ve negatif ya da aşırı pozitif ayrımcılık yapılmadan hayatın her alanında eşit ve özgür yaşamaya hakları var” dedi.

Projenin yaratıcısı ve İZEV Vakfı Marka Danışmanı Hakan Kural, “Bu proje ülkemizden dünyaya açılarak tüm dünyadaki farklı bireylerin sesi olacak. Roger Waters gibi dünyaca ünlü bir isim bile bu projeyi ‘The Wall’ gibi önemli bir eseri vererek destekledi” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)