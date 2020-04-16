Hayvanlar, sokaklarda olmadığımızı seziyor

T24 Dış haberler

Yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle milyarlarca insanın evlerinde kalması, hayvanların davranışlarında da değişime sebep oldu.

Asırlardır insanların yaşam alanının genişlemesiyle kendi yaşam alanları kısıtlanan hayvanlar, sokakları boş şehirlere iniyor.

The Washington Post'un aktardığına göre yaban domuzları Barcelona'nın bir zamanlar turistlerle dolu sokaklarına indi. Galler'de bir kasaba dağ keçileri tarafından "ele geçirildi". Bir zamanlar gemilerle dolu Akdeniz ticaret rotalarında balinalar yüzüyor. Hindistan'da boş yollarda turlayan sığırlar görüldü.

Brezilya'nın Paulista kentinin çevre yöneticisi olan Herbert Andrade, yüzlerce yavru kaplumbağanın evcil hayvanlar ve insanlar tarafından saldırıya uğramadan boş kumsallarda yumurtalarından çıkıp, okyanusa gitmeyi başardığını gördüğünü aktardı.

Galler'de sokaklarına dağ keçileri inen Llandudno kasabasında yaşayan Andrew Stuart, "Buna bayılıyorlar. Her gün geri geliyorlar" dedi. WP'ye konuşan Stuart, "Kasabayı geri alıyorlar. Burası artık onların" dedi.

Dağ keçilerinin süs çiçeklerini yediği, otoparklarda toplandığı ve boş sokaklarda koşuşturduğu görüldü.

ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde yaşayan videografiker Bruce Borowsky, geçen boş sokaklarda yürürken sihirli bir an yaşadı. Borowsky, evlerin arasındaki bir ağacın tepesinde uyuyan puma gördü.

Borowsky, "30 yıldır Boulder'da yaşarım, daha önce bir kere bile puma görmedim" dedi ve ekledi; "Ben filmler yapıyorum, bu sebeple sürekli dışarıdayım. Hayvanlar insanların etrafta olmadığını seziyor".

Öte yandan, Çin'de fillerin mısır şarabı içip, çay bahçesinde uyuyakaldığını gibi bazı viral haberler yalan çıktı.