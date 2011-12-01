-Hayvanlar depremi yeraltı sularındaki değişimle tahmin ediyor ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - Hayvanların, yaklaşan depremleri, yeraltı sularında meydana gelen kimyasal değişimler sayesinde tahmin edebildikleri açıklandı. NASA ve İngiltere'deki Open University'den uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, hayvanların deprem öncesinde sergiledikleri garip davranışlara açıklama getiriyor. İtalya'nın L'Aquila bölgesindeki bir gölette yaşayan kurbağaların, 2009 yılında meydana gelen bir deprem öncesinde evlerini terk ettiğini gözlemleyen araştırmacılar, yer kabuğunu oluşturan ''gerilim altındaki kayaların'' yeraltı sularıyla etkileşim içine giren ''yüklü parçalar'' açığa çıkardığını, bu sulara yakın yerlerde yaşayan hayvanların da suların kimyasında ortaya çıkan değişime karşı hassasiyet gösterdiklerini ve yer kabuğunda meydana gelecek hareketi günler öncesinden hissedebildiklerini belirledi. Yüklü parçaların yeryüzüne ulaşıp havayla temasa geçmelerinin havadaki molekülleri elektrik yüklü iyonlara çevirdiğini saptayan uzmanlar, havaya karışan pozitif yüklü iyonların insanlarda baş ağrısı ve mide bulantısına, hayvanlarda ise stres hormonu olarak bilinen serotonin seviyesinin yükselmesine neden olduğunun tıp çevrelerince de bilindiğine dikkati çekti. Araştırmacılar, söz konusu kimyasal olaylar zincirinin göl sularında çözülen organik maddeleri etkileyebileceğini, bu maddelerin de buralarda yaşayan sucul ve yarı-sucul hayvanlarda tepkilere yol açabileceğini kaydetti. Konuyla ilgili daha önce yapılan bir dizi araştırma, çeşitli sürüngen ve balıkların büyük sismik olaylar öncesinde tuhaf davranışlar sergilediklerini ortaya koymuştu.