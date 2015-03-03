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Yaşam
Deutsche Welle

Hayvandan insana geçen hastalıklar

Birçokları için ev hayvanları can yoldaşı. Kediler ve köpekler çocuklar için birer oyun arkadaşı. Hatta birçoğu onlarla yatağını paylaşıyor. Ancak evcil hayvanlar da hastalık bulaştırabilir.

03 Mart 2015 11:19


Ebola’nın insana yarasadan bulaşabildiği tespit edildi. Yarasa bazı Batı Afrika ülkelerinin seçkin lezzetleri arasında. Virüs ilk olarak hayvandan insana bulaştı ardından insandan insana. Sonu kestirilemiyor.

Hastalık öncelikle sığırları etkiliyor. Ancak insanların yanı sıra tüm memeli hayvanlar için bulaşıcı. Almanya’da sığır çiçek hastalığının aşısı yok. Ancak çiçek aşısı olanlar korunabiliyor. Hastalık daha önceleri çoğunlukla hayvanlar sağılırken ellere bulaşıyordu.

Gemiyle Avrupa'ya

Günümüzde bir kıtadan diğerine seyahat sorun değil. Sadece insanlar için değil örneğin bu Asya Kaplan Sivrisineği gibi hayvanlar için de. Birçok egzotik hayvan gibi o da ticaret ya da çoğunlukla gemi yolcuğuyla Avrupa’ya taşınıyor. Bu sivrisinek Deng humması bulaştırıyor.

Zoonoz bir hastalık olan Papağan hastalığı özellikle çocuklar ve güçsüz yetişkinler için tehlikeli olabilir. Bakterilerin neden olduğu hastalığı özellikle papağanlar, muhabbet kuşları ve güvercinler taşıyor. Çoğunlukla hayvanın kuru dışkısından insana geçiyor. Mikrop tozla birlikte havaya da yayılıyor.

Kedi tırmığı hastalığı

Kuduz 2008'e kadar Almanya'da da görülüyor ve özellikle tilkilerden bulaşıyordu. Geniş ölçekli bir aşı kampanyasıyla bu tehlikeli hastalığın önüne geçildi. Kuduz hastalığı öldürücü olabiliyor. Hastalık günümüzde Almanya’da görülmüyor.

Kedi tırmığı hastalığı özellikle çocuklar için tehlikeli. Hastalıklı kedinin ısırması ya da tırmalamasıyla geçer. Hayvan virüsü kanında parazit olarak yıllarca taşıyabilir ancak kendisi hastalanmaz. Almanya’daki kedilerin yüzde 13’ü bu virüsü taşıyor. İnsanda yüksek ateş ve yara çevresindeki lenf bezlerinde şişme yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BirçoklarıBatı AfrikaAvrupaAsya Kaplan SivrisineğiDengPapağanAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DW/GH/UC/BK/NH

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