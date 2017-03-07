Hayvanat bahçesindeki gergedanı boynuzu için öldürdüler

Fransa'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan bir gergedan, Avrupa'da ilk kez görülen olayda kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

Bakıcıları, dört yaşındaki beyaz gergedan Vince'i, Thoiry Hayvanat Bahçesi'ndeki bölümünde buldu.

Polis, gergedanın boynuzlarından birinin kesildiğini söyledi.

Afrika gergedanlarının boynuzları karaborsada çok yüksek fiyatlara satılıyor ve doğal yaşamda her ay 100 kadar gergedan boynuzu için öldürülüyor.

Ancak kaçak avcıların, Avrupa'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan bir gergedanı ilk kez hedef aldığı sanılıyor.

Vince'in gece hayvanat bahçesine zorla giren avcılar tarafından üç kez başından vurulduğu ifade edildi. Kaçak avcıların daha sonra kilosu 60 bin dolara alıcı bulan boynuzu kesip, kaçtığı aktarıldı.

Hayvanat bahçesindeki diğer beyaz gergedanlar 37 yaşındaki Gracie ve beş yaşındaki Bruno'nun "katliamdan kurtulduğu" açıklandı.

Bruno ve Vince 2015'te Thoiry Hayvanat Bahçesi'nde yaşamaya başlamıştı. Hollanda'daki bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Vince, 250 gergedanın Avrupa'ya gönderildiği üreme programı kapsamındaydı.

19'uncu yüzyılın sonlarında soyu tükenme tehlikesi yaşayan beyaz gergedanların nüfusu 20 bine yaklaştı.

Ancak gergedan boynuzunun afrodizyak etkileri olduğuna inanılan Vietnam gibi ülkelerden gelen talep nedeniyle, kaçak avcılıkta büyük artış yaşandı.