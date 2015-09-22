Hayvanat bahçelerinin ikiz yavruları

Frankfurt Hayvanat Bahçesi'nde bir süre önce Goril Dian'ın iki kız yavru dünyaya getirmesinin sevinci yaşandı. Anne goril ikisiyle de ilgilendi. Ancak zayıf doğan yavrulardan biri hayatta kalmayı başaramadı ve doğumdan iki gün sonra öldü. Anne goril iki yavrusunu da bırakmadı.

Duisburg Hayvanat Bahçesi'nde bu yılın ocak ayında ikiz pamuk başlı tamarin maymunları dünyaya geldi. İkiz doğuma bu türde sık rastlanıyor. Duisburg Hayvanat Bahçesi'nde bir baba pamuk başlı tamarin, ikiz yavrularını sırtında taşıyor. Tepelerindeki tüyler Macar besteci Franz Listz’in saç modelini andırdığı için bu tür, Almanya'da onun adıyla anılıyor.

Kar leoparlarına Polonya ve ABD yolu göründü

Mayıs 2014’te Zürih Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen iki kar leoparını görmek isteyenler acele etmeli. Zira bir buçuk yıl sonra başka hayvanat bahçelerine nakledilecekler. Okara, Polonya’daki Plock’a, Orya da ABD eyaleti Wisconsin’daki Milwaukee’ye gidecek.

Aralık 2013’te doğan Nela ve Nobby adlı iki kutup ayısının dünyaya gelişi bir medya olayı oldu. Muhafaza edildikleri yerdeki ilk gezintilerini onlarca kamera kaydetti. 2006’da küçük kutup ayısı Knut sayesinde Berlin Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğramıştı. Şimdi Hellabrunn Hayvanat Bahçesi'nin de ikizleri var. Ama 2016'da onlar da nakledilecek.

İkiz kırmızı pandalar

Küçük panda ya da kırmızı pandaların ikiz yavru dünyaya getirmeleri diğer hayvanlardaki gibi nadir görülen bir durum değil. Kit ve Kitty Haziran 2011'de Berlin Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya geldi. Bu yıl iki kez ikiz kırmızı panda doğdu. Haziran’da Chicago, temmuzda da Salzburg Hayvanat Bahçesi’nde. Genelde erişkin yaşa gelinceye kadar hayatta kalmayı başarıyorlar.

İşler her zaman Pekin Hayvanat Bahçesi’ndeki ikiz pandalarda olduğu gibi yolunda gitmiyor. Mei Xiang adlı pandanın ağustos ayı sonunda Washington Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya getirdiği ikiz erkek yavrulardan biri annesi tarafından reddedilince, dört gün sonra hayata gözlerini yumdu.