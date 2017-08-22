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Yaşam

"Hayvana tecavüzü özendiren 'Ve Sonra Yol Bitti' isimli kitap yayından kaldırılsın"

Hüseyin Cengiz tarafından kaleme alınan "Ve Sonra Yol Bitti" isimli kitapta yer alan zoofili ile ilgili bölümler tepki çekti

22 Ağustos 2017 22:33

Hüseyin Cengiz tarafından kaleme alınan "Ve Sonra Yol Bitti" adlı kitapta hayvanlara yönelik tecavüzü özendirebilecek içerikler okuyucuların tepkisini çekti. Destek Yayınları tarafından piyasaya sürülen kitabın toplatılması için change.org’da kampanya başlatıldı.

Kampanyanın çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

“Destek Yayınları aracılığıyla yayınlanan, Hüseyin Cengiz isimli şahsın kaleme aldığı "Ve Sonra Yol Bitti" isimli kitap, hayvanlara nasıl tecavüz edileceğini detaylı olarak anlatmaktadır. Bu sebeple hayvana tecavüzün yani zoofilinin meşrulaştırılmasını, özendirilmesi sağlanmaktadır.

Böyle olayların zoofili ve takriben pedofilinin yaygınlaşmasında ön ayak olduğunun tüm aklı başında merhamet sahibi insanlar farkında. Toplumun huzuru, güveni, bizim ve çocuklarımızın güvenliği için bu ve bunun gibi yayınların toplatılıp yok edilmesi ve bunları yazan, basan, dağıtan kişi ve kurumların gerekli cezayı alması sağlanmalıdır. Bügün bir hayvana tecavüz eden veya bunu özendiren yarın size bize ve dahi çocuğumuza tecavüz edebilir. En başından önlem alınmalıdır.

Siz de sessiz kalmayın bu zulme, sapkınlığa karşı durun. Onlar bize muhtaç, bi çığlıklarını duyup duyurmazsak onların ve bizim acımız katlanarak artar. Bir olalım zalimliği, sapkınlığı yeryüzünden silelim.”

Kampanyaya destek olmak için tıklayınız…

 

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