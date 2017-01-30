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Yaşam

Hayvana şiddette bugün: Sarıyer’de köpeği yüzünden bıçakladılar

"Hayvanlara yönelik şiddet rutinleşmiş ve korkutucu boyutlara ulaşmış durumda"

30 Ocak 2017 20:51

Hayvanlara karşı artış gösteren şiddete bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sarıyer'de bir köpek, yüzünden bıçaklandı. Bıçaklı saldırının ardından köpek, tedavi altına alındı. 

Bıçaklanan Haydut isimli köpeğin yasalar nezdinde "sahibi" olan kişi, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek saldırgan hakkında şikâyetçi oldu. 

Mala zarar, silahla tehdit ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından yapılan suç duyurusunda saldırgan Ş.K'nin cezalandırılması istendi. 

"Hayvanlara yönelik şiddet rutinleşmiş ve korkutucu boyutlarda"

Bugünkü suç duyurusunun ardından açıklama yapan Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü (HAKİM) Burak Özgüner, "Haydut'a bakan kişiler HAKİM'e ulaştı. Kendilerini hukukî olarak yönlendirerek saldırgan şahsın cezalandırılması için suç duyurusunda bulunmalarını sağladık. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hayvanlara yönelik şiddet rutinleşmiş ve korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Bize gelen ihbarlara yetişemiyoruz. Hayvanlar, son yıllarda iyice artış gösteren toplumsal şiddetin en fazla etkilenen özneleri hâline gelmiş durumda. Toplumsal şiddetin önlenmesi adına ciddi önlemler alınmaz ve etkili bir yasal düzenlemeye gidilmez ise, içine çekildiğimiz bu şiddet sarmalının toplumun tüm kesimlerini etkileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Sarıyer'de yaşanan olay, suç duyurusuna şöyle yansıdı: 

"Olay günü köpeğimi de yanıma alarak bakkala gitmek üzere evden çıktım. Köpeğim az önümde yolda ilerlemekteyken 75-80 yaşlarında, sakallı, orta boylu, üzerinde koyu renkli kaban bulunan bir adam, birden elinde bulunan (katlanabilen çakı olduğunu tahmin ettiğim) parlak metal bir cisim ile köpeğimin yüzüne vurdu ve sol göz altından çene altına kadar yardı. Bu olay üzerine şahsın hemen yanına giderek neden böyle yaptığını sorduğumda elinde bulunan çakıyı bana doğrulttu. Bunun üzerine çok korktum ve köpeğimi de alarak evime döndüm. Veteriner çağırıp tedavisini yaptırdım"

Suç duyurusunda saldırganın cezalandırılması ve kısıtlanması istendi

Köpeğe bıçaklı saldırı olayı ile ilgili olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün yapılan suç duyurusunda, şüpheli Ş.K'nin "mala zarar", "silahla tehdit" ve "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet"ten cezalandırılması ve başkalarının güvenliğini tehlikeye sokabileceği nedeniyle kısıtlanması için de vesayet makamına konunun bildirilmesi talep edildi.

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haydutsarıyerköpekhakimBurak Özgüner

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