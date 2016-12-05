Hayvana işkencede gelinen son nokta: Sokak köpeğini kurşunlayıp astılar!

Mersin’de bir fabrikada bir köpek kurşunlandıktan sonra asılarak teşhir edildi.

Demokrat Haber’den Mehmet Nabi Batuk’un haberine göre, Mersin’de 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 Kasım 2016 tarihinde faaliyet gösteren bir fabrikada kurşunlanarak katledilmiş bir köpeğin fabrika kapısına asıldığını gören bir vatandaş, durumun fotoğrafını çekip, hayvanseverlere bildirdi. Olaydan iki hafta sonra köpeğin mezarını ve asılı olduğu ipi bulan Mersin Hayvan Severler Derneği üyeleri köpeğin işkence edilerek dört kurşun ile öldürüldüğünü belirleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kamera kaydı yok!

Köpeğin kim tarafından neden kurşunlanıp fabrika kapısına asıldığı öğrenilemezken, Mersinli Hayvan Severler Derneği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu fabrikada olayın yaşandığı kapıyı gören 3 güvenlik kamerası bulunmasına rağmen güvenlik kamerası kayıtlarının olmadığını ve kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini ifade etti.

"Yetkililer görmüyor" "Yetkililer görmüyor"

Mersin 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetiminin konuyla ilgili duyarsız kaldığını belirten dernek üyeleri yaptıkları yazılı açıklamada “Bir fabrika düşünün ki birisinin elinde silah var. Bir köpeğe 4 kurşun sıkıyorlar ve neredeyse 5 metre yükseklikteki fabrikanın kapısına asıyorlar. Ve tüm bu olanları fabrika yetkilileri görmüyor, bilmiyor. Sonra tekrar olay yerinde inceleme yaptık ve fabrikanın hemen yanında (kapıya yakın) boş arsada köpeği astıkları ip olduğunu düşündüğümüz bir ip ve bir hayvan mezarı bulduk. Fotoğraflarını çektik” dedi.

Fabrikadaki incelemeleri ardından Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne gittiklerini belirten dernek üyeleri şöyle devam etti:

“Bölge müdürü ile konuştuk. Kendilerine olayı sorduk. Bizden fabrika yetkilileri ile konuşup işbirliğinde bulunmalarını sağlamak adına 24 saat istediler. Ama maalesef sanayi müdürlüğü bize geri dönüş yapmadı. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Olayın takipçisi olacağız ve bu vahşeti gerçekleştiren herkesin en ağır cezayı almalarını sağlayacağız. Şunu unutmasınlar ki milyon dolarlık fabrikaları olabilir ama kim olurlarsa olsunlar, zengin fakir güçlü güçsüz fark etmez, hayvanlara eziyet edenleri, öldürenleri ne biz duyarlı vatandaşlar ne de bu ülkenin kanunları affetmez.”