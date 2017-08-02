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Sağlık

Hayvan yeminde GDO'ya resmi onay

Genetiği değiştirilmiş mısır çeşidinin hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verildi

02 Ağustos 2017 15:10

Resmi Gazete'de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu kararına göre, hayvan yeminde genetiği değiştirilmiş üç soya ve 1 mısır çeşidine onay verildi.

Biyogüvenlik Kurulu’nca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş 3 soya ve bir mısır çeşidi ile ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı.

Buna göre, dmo genini içeren genetiği değiştirilmiş MON87708 soya çeşidi, csr1-2 genini içeren BPS-CV127-9 soya çeşidi ile cp4epsps, FAD2-1A ve FATB1-A genlerinin MON87705 soya çeşidi ve cspB genini ihtiva eden MON87460 mısır çeşidinin hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verildi.

Karara konu soya ve ürünleriyle ilgili miktar, işleme süreçleri, piyasa dağıtımı, satış dağıtımı ve ambalaj şekli gibi bilgilerin yer aldığı izleme raporlarıyla yıllık raporların Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kendi görüş ve yorumları da içerecek şekilde 6 aylık dönemler hâlinde hazırlanması ve Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması zorunlu olacak.

Kurulun konuya ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

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