Hayvan Hakları İzleme Komitesi: Hayvanların karşılaştığı hak ihlallerinin devam ettiği bugünü kutlamıyoruz

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kutlamadıklarını belirterek; “Geçen sene 4 Ekim'de yasa ile ilgili taleplerimizi yinelemiştik. 14 Temmuz'da Resmî Gazete'de yayınlanan yeni kanun ile yasa yapıcılar hayvan hakları aktivistlerinin taleplerini görmezden geldi ve hayvanların haklarını korumak yerine çıkar sahiplerini korumayı seçti” açıklamasını yaptı.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne ilişkin açıklama yayınladı. Resmî Gazete’de 14 Temmuz’da yayınlanan Hayvanları Koruma Kanunu’nda hayvan aktivistlerinin taleplerinin görmezden gelindiği belirtilerek hak ihlallerinin sürdüğü belirtildi. HAKİM’in, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününü Kutlamıyoruz” açıklaması şöyle:

"En az 1 milyar 211 milyon 375 bin 950 hayvan katledildi"

“Geçen sene 4 Ekim'de yasa ile ilgili taleplerimizi yinelemiştik. 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kanun ile yasa yapıcılar hayvan hakları aktivistlerinin taleplerini görmezden geldi ve hayvanların haklarını korumak yerine çıkar sahiplerini korumayı seçti.

İhlal raporlarımıza göre, Türkiye'de 2020 yılında en az 1 milyar 211 milyon 375 bin 950 hayvan katledildi, 22 milyon 735 bin 267 hayvan işkenceye maruz bırakıldı, 1 milyar 280 milyon 153 bin 923 hayvan tutsak edildi, 3 milyon 413 bin 877 hayvan cinsel şiddete maruz bırakıldı, 53 milyon 563 bin 334 hayvanın beden dokunulmazlığı ihlal edildi.

Hál böyleyken hayvanların karşılaştığı hak ihlallerinin devam ettiği bugünü kutlamıyoruz. Eğer gerçekten hayvanların haklarını korumak istiyorsanız bugün hayvanlara zarar veren alışkanlıklarınızdan vazgeçin, daha adil bir dünya için değişin!” (ANKA)