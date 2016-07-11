Hayvan hakları aktivistleri: Saldırılara karşı hayvanlarla metrobüse biniyoruz

Yaşam hakkı savunucuları, Avcılar'da beraber yaşadığı köpeğiyle birlikte metrobüse binmek isteyen bir kadının aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu dört erkek tarafından darp edilmesini protesto etmek ve araçlarda hayvan taşınmasının yasal olduğunu hatırlatmak amacıyla 7 Ağustos’ta hayvanlarla beraber toplu halde metrobüse binecek.

Bianet’in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Sema Bağbak’ın Avcılar Metrobüs Durağı’nda köpeğiyle birlikte metrobüse bindiği için dört erkek tarafından darp edildiğini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Yolcu Hakları Bildirgesine göre, boynunda tasma olması ve kucakta taşınması şartıyla kedi ve köpeklerin araçlarda taşınması yasal.

Yaşam hakkı savunucuları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlik görevlilerini bilgilendirmesini teşvik etmek ve Sema Bağbak’ın yaşadığı şiddeti protesto etmek için Bağbak’ın darp edildiği Avcılar İBB metrobüs köprüsünün ayağında buluşup yanlarında haklarının yazılı olduğu “İETT Yolcu Hakları Bildirgesi” ile birlikte metrobüse binecek. Avcılar’dan Cevizlibağ’a kadar yapılacak yolculukla ilgili “Saldırılara Karşı Hayvanlarla Metrobüse Biniyoruz!” başlıklı Facebook sayfasında yer alan çağrı metni şöyle:

Neden hayvanlarla toplu halde metrobüse biniyoruz?

1-İETT Yolcu Hakları Bildirgesine göre; boyun tasması olan ve kucakta taşınması şartıyla köpekler ve kedilerin araçlarda taşınması yasal olmasına rağmen güvenlik görevlilerin engellerine ve terörüne karşı,

2-Avcılar'da köpek ile metrobüse binmeye çalışan Sema Bağbak'ın 4 kişi tarafından darp edilmesini protesto etmek için,

3-İBB'nin güvenlik görevlilerini bilgilendirmesini teşvik etmek için hayvanlarla toplu halde metrobüse biniyoruz.

Hayvanlarla beraber yaşayan herkesi, küçük dostlarını yanına alarak gelmesini bekliyoruz. Etkinlik hiçbir çevre, kurum, kuruluş ile bağlantılı değildir, hayvan hakları savunucularının etkinliğidir, herhangi bir çevreyi temsil eden pankart, döviz vb. getirmemenizi rica ediyoruz. Sema Bağbak'ın darp edildiği Avcılar İBB metrobüs köprüsünün ayağında buluşacağız ve hayvanlarla toplu halde metrobüse bineceğiz.. Yanımızda haklarımızın yazılı olduğu "İETT Yolcu Hakları Bildirgesi" bulunacak. Avcılar İBB metrobüs durağından Cevizlibağ durağına kadar yolculuk edeceğiz. Destek amacıyla yanında hayvan bulunmayan kişiler de gelebilir. Böyle bir şart yok, güvenliğe karşı güvenliğimizi zaten yanında hayvan olmayan kişiler sağlayacak.

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