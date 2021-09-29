HAYTAP "keyfi" hayvan sahiplendirmeye tepki gösterdi

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla çeşitli sebeplerle hayvanların sahiplendirilmesine tepki gösterdi.

Yapılan paylaşımda, "Evinize aldığınız hayvanlar, bulundukları evi kendi evi olarak benimsiyor ve o evden koparıldıklarında, psikolojik rahatsızlıklar geçirebiliyor, hatta kimi zaman bu rahatsızlıklar ölümle bile sonuçlanabiliyor" ifadesi kullanıldı.

HAYTAP'ın Instagram'da yaptığı paylaşım şu açıklama ile paylaşıldı:

"Her yıl binlerce hayvan çeşitli bahanelerle sahiplendiriliyor.



Evinize aldığınız hayvanlar, bulundukları evi kendi evi olarak benimsiyor ve o evden koparıldıklarında, psikolojik rahatsızlıklar geçirebiliyor, hatta kimi zaman bu rahatsızlıklar ölümle bile sonuçlanabiliyor.



Unutmayın, evinize aldığınız her canlı ailenizin bir parçasıdır. Ailenizin bir parçasını sahiplendirmek ister miydiniz?"