Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu, kaleci Volkan Demirel'in Melo hakkında söylediği sözlere tepki gösterenlere sert çıktı.

Fenerbahçeli Volkan Demirel ile Galatasaraylı Felipe Melo arasındaki 'köpek' polemiği her geçen dakika yeni bir boyut kazanıyor. Sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu olaya müdahil olan son isim Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Ekşioğlu oldu.

İlhan Ekşioğlu'nun twitter'dan yazdıkları

Haysiyet ve ahlaktan nasiplenmemiş şerefsizler şimdi bu sıfatların öğretmenliğine soyunup Volkan'a linç kampanyası başlattılar.

Nedense hep Fenerbahçe kazanınca küfürler duyulmaz sahaya atılanlar görülmez ve konuşulmaz sadece bir kaptan hedef seçilir.



Bir de şöhret peşinde olanlar var, köpekleri kullanıp... Beyinsiz cahil, o lafın kime gittiği belli; 2 ayaklı köpek kendini bilir.



İçindeki Fenerbahçe kini ile boğuşan bir başkanın takımını yenmek bizlere tarifi imkansız bir mutluluk veriyor. İşte bu nedenlerle bu kupa kimine neşe kimine kabus oldu. YAŞA FENERBAHÇE.