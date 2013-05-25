Hayri Kozakçıoğlu için ilk tören Valilik'te yapıldı

Sarıyer'deki evinde ölü bulunan eski OHAL Valisi Hayri Kozakçıoğlu için ilk tören İstanbul Valiliği'nde düzenlendi. Kozakçoğlu'nun kızı Meral Kozakçıoğlu, törende gözyaşlarını tutamayarak "Hayatını, canından çok sevdiği ülkesine adamış olan, zor günlerin başarılı devlet adamı babam aslında benim canım, kahramanım ve yol göstericimdi" dedi.

Kozakçıoğlu'nun Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınan cenazesi ilk olarak 1991- 1995 yılları arasında görev yaptığı Çağaloğlu'ndaki İstanbul Valiliği'ne getirildi. Valilik önünde düzenlenen törene Kozakçıoğlu'nun eşi Sabire Kozakçıoğlu, kızları ve oğlu ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul'un eski valileri ile Kozakçıoğlu'nun yakınları katıldı. Törende Kozakçıoğlu'nun biyografisi okunduktan sonra okuldan bir sınıf arkadaşı duygularını dile getirdi.

Törende bir konuşma yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 'Bugün hepimiz için üzüntülü bir gün. Derin acınızı yürekten paylaşıyorum ve bu paylaşımı İstanbul Valiliği'nin tüm personeli adına sarf ediyorum. Acınız büyük ve bu derin acıyı bizler de paylaşıyoruz. Merhum valimiz bu güzel mekanda, güzel şehrimiz İstanbul'a uzun yıllar hizmet ettiler. Hizmet etmenin onurunu yaşadılar ve bu aziz şehre hizmet ederek BU şehrin de duasını aldılar ve bugün bu aziz şehirden kendilerini ebediyete uğurluyoruz. Üzgün olan mesai arkadaşları, meslektaşları, birlikte çalıştığı dostları var. Sevenlerine de meslektaşlarına da baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum' dedi.

Törende duygusal bir konuşma yapan Kozakçıoğlu'nun kızı Meral Kozakçıoğlu ise şunları söyledi:

"Bugün hayatımın en zor konuşmasını yapmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Tüm yaşamımın en değerli varlığı olan babam Hayri Kozakçıoğlu'nu tarifsiz acılarla sonsuzluğa yolluyoruz. Hayatını, canından çok sevdiği ülkesine adamış olan, zor günlerin başarılı devlet adamı babam aslında benim canım, kahramanım ve yol göstericimdi. Biz ailesine devamlı dürüst, onurlu, yürekli ve erdemli olmayı öğretti. Doğruluktan ve halktan şaşmamayı ilke olarak belirtti. Arkasında gece gündüz çalışarak ülkesine hizmetle geçmiş onurlu bir hayatı miras olarak bıraktı Onun ilkelerini ve öğrettiklerini daima yaşatacağız. Canım babam bugün hakka yürüyor ve birazdan onu çok sevdiği vatan toprağının kollarına bırakacağız. Onu daima kalbimizde yaşatarak, cennette buluşacağımız günü bekleyeceğim. Nurlar içinde yat" diye konuştu.

Törenin ardından Kozakçıoğlu'nun cenazesi Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.