Hayri Cem'in kaleminden "Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm" çıktı

T24 yazarı ve iş insanı Hayri Cem'in, daha önce yayınlanmış yazılarından yola çıkılarak genişletilen ve derinleşen kitabı Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm çıktı. Tanımları, karşılaştırmaları ve yaptığı projeksiyonla kimi zaman bir dijital sözlük görevi gören kitap, kimi zaman da ortaya koyduğu sıra dışı bakış açısıyla dijitale fütüristtik bir bakış sunuyor.

Kitap, ele aldığı dev konu başlıklarını pratik ve güncel bir dille masaya yatıyor. Kitapta veri diktatörlüğü, yapay zekâ, blockchain, kuşaklar, toplumların tarihsel dönüşümü, markalar, sektörler, robotlar, yeni nesil yazıcılar konu ediliyor. Son yıllarda hayatımıza giren tüm bu dijital kavram ve olgular Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm'ün ele aldığı konular arasında yer alıyor.

Hayri Cem, Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm'de şu sorulara cevap veriyor:

Teknolojiden çekinmek ile onun çekim alanına girmenin dengesi nasıl kurulur?

Dijitalde etik kullanım ve yazılımlar nasıl mümkün olabilir?

Bilmediğimiz teknolojiler, hangi sektörlerin alameti farikası?

Kripto paralar güvenli mi?

Siber saldırılar siber pandemiye dönüşür mü?

Çin, dijital dünyanın neresinde? Robotlar, işlerimizi elimizden alacak mı?

Orion etiketiyle yayımlanan ve tüm telif geliri Darüşşafaka Cemiyeti'ne devredilen 284 sayfalık Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm dijitalin kısa tarihi ile sonsuz geleceği içinde gezinmek isteyenler için.

Pratik anlatımı, güncel dili ve pratik içeriğiyle Hayri Cem'in yeni kitabı, tüm kitapçılarda ve online kitap sitelerinde satışa sunulmuş durumda.