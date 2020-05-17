Hayrettin Karaman: Kripto para aşırı elektrik israfına sebep olduğu ve varislere intikal etmemesi gibi nedenlerden dolayı caiz değildir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, bir dönem ‘Saray’ın fetvacısı’ olarak nitelendirilen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, kripto paranın caiz olup olmamasına ilişkin yazısında, kripto para sahiplerinin bilinmediğini, sistemin kara para aklama benzeri suçlara açık olmayı kolaylaştırdığını ve miras olarak varislere geçmediğini belirterek, "Sonuç olarak, bu sisteme girmek ve kullanmak; yüksek risk taşıdığı, çok oynak ve kaygan sisteme sahip olduğu, aşırı elektrik israfına sebep olduğu ve hukuki boşluklar sebebiyle hırsızlık gibi suçlara ceza verilememesi, kara para aklamaya açık olması ve dijital para hesap sahibi öldüğünde varislere intikal etmemesi gibi sebeplerden dolayı caiz değildir." ifadelerini kullandı.

Hayrettin Karaman, "Helal Finans Açısından Dijital-kripto Paralar Çalıştayı'nda açıklanan maddeleri sıralayarak, "Şimdi de asrımızda internete bağlı olarak yeni bir para sunulmaya çalışılıyor. Kripto paralar veya dijital kripto paralar; devletin ve dünyadaki otoritelerinden uzak, kontrol edilemez, dondurulamaz ve para transferinde aracı kurumları (bankaları) aradan çıkartan bir sistem" diye yazdı.

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