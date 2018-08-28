Hayratlı ve Kadıköylü çocuklar birlikte konser verdi

Emre KOLTUK/HAYRAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Hayrat ilçesinde, Nuhoğlu Vakfı tarafından Hayrat Çocuk Sanat Merkezi ile Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu\'nda yer alan 60 çocuk birlikte konser verdi. Nuhoğlu Vakfı tarafından turistik öneme sahip Şelale Restoran\'ın bir bölümü de, 2 bin kitaplık kütüphane haline getirildi. Kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Trabzon\'un Hayrat ilçesinde Nuhoğlu Vakfı tarafından kurulan ilk sanat merkezi olan Hayrat Çocuk Sanat Merkezi ile Kadıköy Çocuk sanat Merkezi Orkestra ve Korosu\'nda yer alan 60 çocuk birlikte konser verdi. Nuhoğlu Vakfı tarafından gerçekleştirilen şenlikte yöresel etkinlikler de yer aldı. Yöresel sanatçıların da sahne aldığı etkinlikle vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

Hayratlı çocukların resim ve müzik alanlarında gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon başlattıklarını söyleyen Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hayri Nuhoğlu, \"Çocuklarımız sanat merkezinde üflemeli çalgılar, kemençe, tulum, piyano, keman, çello, gitar, bateri ve resim dersleri başta olmak üzere çeşitli sanat dallarında eğitim görüyorlar. Bugün bizlere çok güzel bir konser verdiler. Bu merkezden ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek yetenekler yetiştirmek arzusundayız. Sanat merkezimizin kurulmasında bizlere destek veren Hayrat Kaymakamlığı, Kadıköy Belediyesi, Hayrat Belediyesi, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Proje Koordinatörlüğü’ne bir kez daha teşekkür ediyorum\" dedi.

HAYRAT\'A 2 BİN KİTAPLI KÜTÜPHANE

Trabzon Hayrat’ta bulunan ve Nuhoğlu Vakfı tarafından restorasyonu tamamlanan Şelale Restoran’ının bir bölümü de 2 bin kitap ile kütüphaneye dönüştürüldü. Hayrat halkına hizmet verecek kütüphanede insanlar bir yandan kitaplarını okurken, diğer yandan da çay ve kahvelerini içebilecekler. Turistik değeri de olan şelale restoranın bir bölümünü kütüphane haline getirdiklerini söyleyen Nuhoğlu Vakfı Başkanı Avukat Hayri Nuhoğlu,\"Hayrat halkına hizmet verecek kütüphanemizin Hayratımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

\'ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ\'

Çocuk Şenliği kapsamında Hayrat\'a gelen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise burada yaptığı konuşmada, çocukların eğitimine katkı verilmesi gerektiğini söyleyerek, \" Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz onlara ne verirsek onlar da bize gelecekte onu verecek. Gelecekte sağlıklı, mutlu, demokratik bir ülke ve çocuklarınızın iyi bir iş sahibi olmasını istiyorsanız, onların eğitimine katkı verilmeli. Tüm dünyada da bilindiği gibi çocukların gelişimlerindeki en önemli katkıyı, sanat, kültür ve spor faaliyetleri veriyor. Bu ülkenin en büyük zenginliği bu ülkenin çocukları. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu unutmadan özgür, kişilikli düşünen insanlar olması için destek ve sahip çıkalım” dedi.

\'TÜM İLÇELERİMİZDE BÖYLE VAKIFLARA İHTİYAÇ VAR\'

Etkinlikte konuşan Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise tüm ilçelerde Nuhoğlu gibi vakıflara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, şunları dedi:

\"Her sene bir tema ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yapılan bu toplantının bu yıl ki teması sanat ve kültür oldu. Nuhoğlu Vakfının köklerini nasıl unutmadığını gençlerine çocuklarına ve onların eğitimlerine nasıl bugüne kadar katkıda bulunduğunu, sanatı kültürü de ekleyerek, bugün burada kütüphaneyi de açarak nasıl bir gelecek umut ettiğini gördük ve yaşadık. Köklerini unutmayan, tüm ülkesini düşünürken bulunduğu ilçeyi bulunduğu yöreyi de göz ardı etmeyen Nuhoğlu Vakfı gibi vakıflara tüm ilçelerimizde ihtiyaç var.\"



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