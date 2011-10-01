'Hayırseverler'e Mehmet Ali Erbil affı!'

T24 - Okul sözü verip yaptırmayan Mehmet Ali Erbil'i 723 bin liralık tazminattan kurtaran af, 25 kişi ve kuruma da kalkan oldu. Okul bağışı için protokol imzalayıp yerine getirmeyen hayırseverlere dava açılamadı.





Akşam'ın haberine göre İstanbul'da okul yaptırma sözü verip yerine getiremeyen 25 işadamı ve kurumu Mehmet Ali Erbil affı kurtardı. İşte o ilginç serüven:



Megakentte bugüne kadar 'Eğitime Yüzde Yüz Destek' kampanyası çerçevesinde 472 okul, öğretmen evi ve spor salonu için hayırseverlerle protokol imzalandı. Bu protokollerin 344'ü vücut buldu, okullar yapıldı.



Hayırseverlerin İstanbul'da eğitime katkısı 900 milyon liraya ulaştı. Ancak bu süreçte 25 bağışçı da protokole çeşitli nedenlerle uymadı. Protokoller iptal edildi, yatırımlar gecikti, planlamaya uyulmadığı için öğrenciler mağdur oldu. Devlete okul sözü verip yerine getirmeyenlere ise yaptırım uygulamadı. Bu durumun altından ise Erbil'e uygulanan af çıktı. Erbil'i 723 bin lira tazminat ödemekten kurtaran af valilikte gelenek haline geldi.





'Yatırımı engelledi' dendi

Ünlü şovmen 11 yıl önce babası Sadettin Erbil adına bir Anadolu lisesi yaptırmak için İstanbul Valiliğiyle protokol imzalamıştı. Ancak ekonomik durumunun bozulduğunu gerekçe göstererek okulu yaptırmadı. Valilik, Erbil hakkında protokolü yerine getirmediği ve yatırımı engellediği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme heyeti devlete 723 bin lirayı yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi. Mehmet Ali Erbil ise Valiliğe başvurarak davanın geri çekilmesini istedi.





'Bağış işi gönlü işidir'

Dönemin Valisi Muammer Güler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da görüş istedi. Bakanlık, Prof Dr. Servet Özdemir imzasıyla 'Hayırsever vatandaşlarımızın eğitime önemli katkıları var. Bağış işi gönül işidir. Taahhütte bulunup protokol imzalamış ancak çeşitli nedenlerle yerine getirmeyenler hakkında yasal yollara başvurulmasının aynı amaçla yürütülen projeleri olumsuz etkileyeceğinden davanın geri çekilmesi uygundur' dedi.

Valilik davayı geri çekti, Erbil tazminat ödemekten kurtuldu. Erbil'e uygulanan bu af valilikte gelenek haline geldi. Söz konusu af nedeniyle aralarında işadamı Ahmet Hamoğlu, Taner Aşkın gibi 25 isim ve kurumun da bulunduğu, protokolü yerine getiremeyen hayırseverler tazminat ödemekten kurtuldu. Ancak 24 kişi ve kuruluş, okul yaptırmamalarına karşın onur belgelerini iade etmedi.





Önce okul sonra onur

İstanbul'da sınırlı sayıda okul arsası olduğu için İstanbul Valiliği yatırımları geciktirmemek için bağış okul protokollerinde süre sınırı koydu. Valilik ayrıca daha önce protokol yapımı sırasında verilen onur belgelerinin artık okul yapıldıktan sonra verilmesini kararlaştırdı.







