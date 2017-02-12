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Medya

“Hayır” dediği için Kanal D’den kovulan İrfan Değirmenci’ye iki teklif

"İrfan Değirmenci'ye TELE 1 ekranlarının açık olduğunu ilan ediyorum"

12 Şubat 2017 20:15

Anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” diyeceğini açıkladığı için Doğan Medya Grubu’na bağlı Kanal D’den kovulan İrfan Değirmenci’ye ilk teklif Tele1 TV’den geldi. 

Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter hesabından "İrfan Değirmenci'ye TELE 1 ekranlarının açık olduğunu ilan ediyorum. Bu bir iş ve direniş teklifidir. Merkez medya bitti" mesajını Değirmenci'yi etiketleyerek paylaştı.

Gazeteci Uğur Dündar da Değirmenci’yi Halk TV’de program yapmaya davet etti.

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?

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