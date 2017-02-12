“Hayır” dediği için Kanal D’den kovulan İrfan Değirmenci’ye iki teklif

Anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” diyeceğini açıkladığı için Doğan Medya Grubu’na bağlı Kanal D’den kovulan İrfan Değirmenci’ye ilk teklif Tele1 TV’den geldi.

Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter hesabından "İrfan Değirmenci'ye TELE 1 ekranlarının açık olduğunu ilan ediyorum. Bu bir iş ve direniş teklifidir. Merkez medya bitti" mesajını Değirmenci'yi etiketleyerek paylaştı.

Gazeteci Uğur Dündar da Değirmenci’yi Halk TV’de program yapmaya davet etti.

Değerli @degirmencirfan işsiz kalacak bir meslektaşımız değildir.Halk Tv ailesinin büyüğü olarak kendisini aramıza katılmaya davet ediyorum. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 12 Şubat 2017

İrfan Değirmenci'ye TELE 1 ekranlarının açık olduğunu ilan ediyorum. Bu bir iş ve direniş teklifidir. Merkez medya bitti. @degirmencirfan — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) 11 Şubat 2017

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?