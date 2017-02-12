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Medya

“Hayır” dediği için Kanal D’den kovulan İrfan Değirmenci’nin ardından istifa

“Kanalda devam etmem etik olmaz, sonuçta kolektif olarak karar aldık”

12 Şubat 2017 21:42

İrfan Değirmenci ile birlikte 10 yıldır birlikte çalışan Ertuğrul Albayrak, Kanal D’den istifa ettiğini duyurdu. 

Doğan Medya tarafından sosyal medya hesabı Twitter’dan ‘hayır’ dediği için kovulan İrfan Değirmeci’nin sunduğu programı hazırlayan Ertuğrul Albayrak, “Devam etmem istendi. Ama ben de ‘hayır’ diyorum. Kanalda devam etmem etik olmaz. Sonuçta kolektif olarak karar aldık” dedi.

BirGün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, Albayrak, “Hayır diyeceğimiz belliydi. Ekrandan bunu belli etmedik. Tarafsızlıksa kanalda buna uyduk. Ancak her gün sana şeytansın, hainsin diyen, yaşam değerlerine saygı duymayan birilerine dur demek gerektiğine karar verdik” dedi.

Albayrak, “Hayır diyeceğimiz belliydi. Ekrandan bunu belli etmedik. Tarafsızlıksa kanalda buna uyduk. Ancak her gün sana şeytansın, hainsin diyen, yaşam değerlerine saygı duymayan birilerine dur demek gerektiğine karar verdik” dedi.

“Esas olarak İrfan’ı gönderdiler, benim kanalda kalmamı istiyorlardı. Başka bir spiker çıkacak ve ben buna haber hazırlayacakmışım. Sorumlu müdür olarak bunu kabul etmedim. Ben de istifa ettim” diyen Albayrak, “Buluş arkadaşımız da kalmak istemediğini ifade etti. Ancak diğer arkadaşlarımızın evine ekmek götürmesi için istifalarının doğru olmayacağını düşündük” diye konuştu.

Albayrak, “Bundan sonra bize kim iş verir, hangi kanala gideriz. Hamburgercide çalışma ihtimalimiz daha güçlü. Buna rağmen onurlu yaşamayı seçtik. Vicdanımız rahat” ifadelerini kullandı.

“Gazetede ‘evet’ yazan çalışmaya devam ediyor” diyen Albayrak, “Bunun iki yüzlülük olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?

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