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Politika

Haydi Bahçeli, bir Ferdi çal da dinleyelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilginç bir klibe imza attı. Ferdi Tayfur'un 'Sanma Sana Dönerim' şarkısı eşliğinde aracını sürerken görüntülenen Bahçeli'nin klibi youtube'a konuldu

19 Şubat 2013 15:55

 MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, özel aracında Ferdi Tayfur’un “Sanma Sana Dönerim” şarkısı eşliğinde, eski model Volvo marka arabasını kullanırken çekilen görüntüsü klibe dönüştürülerek “youtube”a konuldu. Zaman zaman haftasonları eski model arabalarını MHP Genel Merkezi’ndeki garajından çıkararak Ankara caddelerinde tur attığı bilinen Bahçeli, bu görüntüsünü vatandaşlarla da paylaştı. Klip şekline dönüştürülen görüntülerde “Dağ ne kadar yüce olsa da; yol üstünden yaş”, “Dosdoğru yol ile giden, yorulmaz...” sözleri dikkat çekti. Direksiyonda güneş gözlüğünü takan Bahçeli’nin, aynasında da yer alan muska dikkat çekti. Bahçeli'nin Youtube'a konulan video şöyle:

 

 

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