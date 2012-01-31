T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Haydarpaşa'ya son seferler İSTANBUL (A.A)

31 Ocak 2012 13:36

-Haydarpaşa'ya son seferler İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli İstanbul-Ankara arasındaki hızlı tren projesi kapsamında Haydarpaşa Tren Garı'ndan bu gün Boğaziçi, Güney, Anadolu, Fatih ve Yataklı Ankara Ekspreslerinin son seferlerini yapacağını, Haydarpaşa-Gebze arasında faaliyet gösteren banliyö seferlerinde ise bir değişiklik olmayacağını bildirdi. Gedikli, İstanbul-Ankara arasındaki hızlı tren projesi nedeniyle yapılacak çalışmalar kapsamında Haydarpaşa Tren Garı'nda bu gün son seferlerin yapılacağını söyledi. Çalışmalar nedeniyle, tren seferlerine 24 ay ara verileceğini anımsatan Gedikli, bu kapsamda bu gün Boğaziçi Ekspresi'nin 14.00, Güney Ekspresi'nin 16.15, Anadolu Ekspersi'nin 22.00, Yataklı Ankara Ekspresi'nin 22.30, Fatih Ekspresi'nin ise 23.30'da son seferlerini yapacağını kaydetti.  Gedikli, Haydarpaşa-Gebze arasında çalışan banliyö seferlerinin ise aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24