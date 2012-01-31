-Haydarpaşa'ya son seferler İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli İstanbul-Ankara arasındaki hızlı tren projesi kapsamında Haydarpaşa Tren Garı'ndan bu gün Boğaziçi, Güney, Anadolu, Fatih ve Yataklı Ankara Ekspreslerinin son seferlerini yapacağını, Haydarpaşa-Gebze arasında faaliyet gösteren banliyö seferlerinde ise bir değişiklik olmayacağını bildirdi. Gedikli, İstanbul-Ankara arasındaki hızlı tren projesi nedeniyle yapılacak çalışmalar kapsamında Haydarpaşa Tren Garı'nda bu gün son seferlerin yapılacağını söyledi. Çalışmalar nedeniyle, tren seferlerine 24 ay ara verileceğini anımsatan Gedikli, bu kapsamda bu gün Boğaziçi Ekspresi'nin 14.00, Güney Ekspresi'nin 16.15, Anadolu Ekspersi'nin 22.00, Yataklı Ankara Ekspresi'nin 22.30, Fatih Ekspresi'nin ise 23.30'da son seferlerini yapacağını kaydetti. Gedikli, Haydarpaşa-Gebze arasında çalışan banliyö seferlerinin ise aynı şekilde devam edeceğini söyledi.