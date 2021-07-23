Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin dahiliye binasının yıkımında asbest uyarısı: Hastalar ve sağlıkçılar asbeste maruz kalıyor

Tarihi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yıkımında kanserojen asbest maddesine karşı önlem alınmadığını söyleyen Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, “Çevredeki hastalar, hasta yakınları, hemşireler, hekimler asbest tozlarına maruz kalıyor” dedi.

İstanbul'daki tarihi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisinin bulunduğu binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Yapım tarihi itibariyle binanın içerisinde kanserojen asbest maddesinin bulunduğuna dikkat çeken Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, ellerine geçen görüntü ve fotoğraflarda hastanenin yıkımında asbeste karşı önlem alınmadığının görüldüğünü söyledi.

Anka Haber Ajansı'na konuşan Ensari, yıkımdan çıkan tozların çevreye ve halk sağlığına zarar verdiğini belirterek, "Üstelik bu yıkımlar yapılırken hastane faaliyet gösteriyor. Çevredeki hastalar, hasta yakınları, hemşireler, hekimler asbest tozlarına maruz kalıyor. Üzülerek söylüyoruz ki gerek kentsel dönüşümde, gerek bina yenilemelerinde birçok yıkımların asbest envanter raporu, yıkımı hurda karşılığı yapılacak firmalardan isteniyor ve hata yapılıyor. Yapılara kağıt üzerinde sahte ‘asbest yoktur’ raporu veriliyor. Ya da rapor hiç istenmiyor" diye konuştu.

Ensari, asbestli yapıların yıkımında toz bastırma sistemlerinin kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu tür yapıların yıkımlarında dünyada eşi benzeri görülmemiş acı faturası önümüzdeki yıllarda açığa çıkacaktır” uyarısında bulundu. Ensari, bakanlıkların ve belediyelerin asbest konusunda sınıfta kaldığına dikkat çekerek, yurt dışındaki meslektaşlarının kendilerine “Ülkenizde yıkım cinayeti yapılıyor” dediğini aktardı.