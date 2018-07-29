Haydarpaşa Garı'nda rayların altından Bizans dönemine ait buluntular çıktı

110 yıllık Haydarpaşa Garı’nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında peronların olduğu kısımda ve rayların altında erken ve geç Bizans dönemine ait arkeolojik buluntular çıktı. Rayların altındaki tarihi bulguların eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor.

Hürriyet'ten Özgür Deniz Kaya'nın haberine göre, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı’nda bir süre önce arkeolojik kazılara başlandı. Haydarpaşa Köprüsü’nün yıkılmasının ardından başlayan kazılar, peronların olduğu noktada sürdürülüyor. Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü’nce yürütülüyor. Rayların altında sürdürülen arkeolojik kazı, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam ediyor. Kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu öğrenildi. Rayların altındaki tarihin eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor. Sadece rayların altında degil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi.

Tren yolculuklarının simgesi, 1908’den bu yana faaliyetini sürdüren tarihi Haydarpaşa Garı’nda geri sayım da başladı. Yıl sonunda hizmete girmesi beklenen garın çatısı başta olmak üzere pek çok bölümünde restorasyon çalışmaları sürüyor. Haydarpaşa Garı’nın restorasyon çalışmaları iki etap halinde sürüyor. Birinci etapta gar binasının çatısı, bekleme salonu ve yıpranan dış cephe taşları restore ediliyor. İkinci etapta ise büro hizmetleri olarak kullanılan diğer bölümler, ahşap işleri, sonradan olan eklentilerin kaldırılması, bina içi onarımların yapılması ve elektrik ısıtma ve su tesisatının yapım işleri sürüyor. 2015 yılında başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla, yıl sonuna doğru tarihi gar binasının yolcu hizmetlerinin tüm bölümlerinin açılacağı bildirildi.