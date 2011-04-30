Haydar Dümen'den 'Haydar' sansürüne itiraz

T24- Doktor Haydar Dümen, “Haydar” kelimesinin Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından internet servis sağlayıcılarına bildirilen sakıncalı ve yasaklı kelimeler listesinde yer almasına itiraz etti.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından internet servis sağlayıcılarına bildirilen sakıncalı ve yasaklı kelimeler arasında “Haydar” isminin bulunması tartışma yarattı. Forum siteleri ve sosyal ağlarda “Haydar” isminin ünlü doktor Haydar Dümen yüzünden yasaklandığı iddia edilmişti. Haydar Dümen ise yasaklanan Haydar’ın kendisi olmadığını söyledi. Doktor Haydar Dümen, “Anadolu’da Haydar ismi penis ve polis copları için kullanılır. Bu benzetme bir güç simgesinin anlatımı gibi erkeklik uzvuna intikal etmiştir. Oysa Türkiye’de Haydar ismi çok yaygın olarak kullanılır. Adı haydar olan generaller, profesörler ve saygın bir çok kişi vardır” dedi.

‘Taksim’e Haydar diye bayrak asarım’



Vatan Gazetesi'nden İlker Akgüngör'ün haberine göre Dümen, “Bu tür yasaklıların anlamı yok. Haydar ismi Alevi vatandaşlarımız için kutsallığı da olan bir isimdir. Bu kadar yasağa gerek yok. Benim sitemi ve adımı nasıl yasaklayacaklar? Ben de gider o zaman Taksim’e Haydar diye bayrak asarım. Adam penisine Uzun Mehmet diyor. O zaman bütün Mehmetleri mi yasaklayacaklar?” diye konuştu.



“Kafalar cinselliğe çalışıyor”



Yasaklı kelimelerin cinsellik çağrıştırdığını belirten Dümen, “Benim Haydar ismiyle ilgili bu kadar gücüm olduğunu sanmıyorum. Bizde “koydum”, “aldım” “çıkardım gibi bir çok kelime cinselliği tarif için kullanılıyor. Bunlarda mı yasaklanacak? ” dedi.



Kim bu Haydar?



İnternet Hukuk uzmanı Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaman Akdeniz ise “Haydar”ın peşine düştü. Akdeniz Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde TİB’e yazdığı dilekçeyle “Haydar ve “Adrienne” kime ait olduğunu sordu. Akdeniz dilekçesinde üç bölüm ve 138 kelimeden oluşan yasak listesinin hazırlanmasıyla ilgili tüm belge ve bilgiler ile uygulamanın nasıl yapılacağını da öğrenmek istedi. Akdeniz, “Google’da Haydar’la ilgili arama yaptığımda karşıma Haydar Dümen çıktı. Diğer isim için sebep Adriana Lima olabilir mi diye düşündüm ama o da porno yıldızı değil. Jenna Jameson gibi bir ismi yasaklasan herkesin bildiği bir şey olduğu için belki birileri tamam der. Ancak Haydar ve Adrienne isimlerinin yasaklanması trajikomik. Beni rahatsız eden birilerinin uğraşıp bu listeyi hazırlaması. Kelimelere bakarak illegal site diyemezsin. Ayrıca listede “yasak” kelimesi de yasaklanmış. TİB’in böyle bir yetkisi yok” dedi.