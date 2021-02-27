Haydar Dümen: Kadının iki düşmanı var; mastürbasyon ve porno filmler

Posta gazetesi yazarı Dümen, okurlarından gelen soruları yanıtladığı köşesinde kadınları mastürbasyon ve porno filmlerine karşı uyardı.

“Kadının iki düşmanı var; mastürbasyon ve porno filmler” diyen Dümen, “Erkek mastürbasyondan kurtulamadığı için kadın arzulanmadığını düşünüyor. Diğeri ise, cinsel yaşama vurulan darbelerden biri. Porno bağımlılık yaratırsa hayat boyu onsuz cinsel ilişkiye giremezsiniz” diyerek uyardı.

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Öte yandan Dümen daha önce de bir okurunun soruna karşın erkek okurlarını mastürbasyon konusunda uyarmış, “Masrafsız, sıkıntısız, her yerde yapılabilen iş olduğundan kısır döngüden kurtulamıyorsunuz. Bana göre tehlike çanları çalmaya başlamış” demişti.

TIKLAYIN - Haydar Dümen'den mastürbasyon uyarısı: Masrafsız, sıkıntısız, her yerde yapılabilen iş olduğundan kısır döngüden kurtulamıyorsunuz