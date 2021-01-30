Haydar Dümen'den mastürbasyon uyarısı: Masrafsız, sıkıntısız, her yerde yapılabilen iş olduğundan kısır döngüden kurtulamıyorsunuz

Posta yazarı Haydar Dümen, bugünkü yazısında “Mastürbasyondan bıktım” diyerek yardım isteyen 27 yaşındaki bir okuruna verdiği yanıtta mastürbasyonun gençlerin kolayına geldiğini ifade ederek uyarılarda bulundu.

Dümen, “27 yaşındayım. Kimseye dokunamadım ama çok istiyorum. Sadece sanal seks ve telefonda mastürbasyon yapıyorum. Sizce bu doğru bir şey mi? Mastürbasyondan bıktım. Çözüm bulun” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Değerli okurum, peki ben ne yapacağım ya? O olmaz, bu olmaz. Ayrıca en az 12-13 yıldır mastürbasyona takılıp kalmışsın. Bu da gençlerin kolayına gelir. Masrafsız, sıkıntısız bir de her zaman her yerde yapılabilen iş olduğundan bu kısır döngüden kurtulamıyorsunuz. Bana göre tehlike çanları çalmaya başlamış. Bir de bunun evliliğe alışma süresi var. Çok fazla zaman yitirme. Şimdilerde bir kız arkadaş edinsen, tanıman, sevmen, ailelerin tanışması derken 2 yıl geçer. Evlen, çocukların olsun.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.