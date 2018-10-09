Hayatınızda gerçek ve kalıcı değişim yapmanın 48 yolu

T24

Çeviri: Kaan Kurtuluş

Forbes yazarı Brianna Wiest, insanın kendi kendine engel oluşturduğuna dikkat çekerek, "Hayatımızda çoğu zaman kendi önümüzdeki en büyük engel yine biziz. Kendimizi çoğu zaman farkında olmadan sabote ediyoruz" dedi.

Forbes yazarı Brianna Wies'e göre hayatta kalıcı değişim yapmanın 48 yolu:

1- Teorik olarak değil, stratejik olarak düşünün. Hayatınızda değişiklik yapıp yapamayacağınızı değil, nasıl değişiklik yapabileceğinizi düşünün.

2- Sizi yoran, sinirlerinizi bozan ve temel olarak sizi yanlış anlayan insanlarla konuşmayı kesin.

3- Öğrenmeye açık olmayan insanlara bir şeyler öğretmeye çalışmayın. Emekleriniz boşa çıkacağı gibi, boşa enerji de harcıyorsunuz.

4- Bazı gerçeklerden kaçmayı bırakın. Borcunuz varsa, kuruşu kuruşuna ne kadar olduğunu öğrenin. Kiloluysanız kaç kilo fazlanız olduğunu hesaplayın. Yaşıtlarınız sizden daha başarılı ise onların neyi doğru yaptığına bakın. Tembel olduğunuz için değil, durumu kabullenmediğiniz için sıkıntı yaşıyorsunuz.

5- Okumaya başlayın. Bir kitabın içinde bir insanın bütün hayatı hakkında bilgi edinebilir ve o hayattan öğrenebilirsiniz.

6- Yaşadığınız travmaları fark edin. Hayatımızda bizi başarısızlığa iten birçok şey derin travmaların, korkuların ve çözülmeyen sorunların sonucu olabileceğini anlayın.

7- Başarının çizgisel olmasını beklemeyin. Başarısızlık sizi pes ettirmesin, hedefinizi unutmayın.

8- Sizi sürekli bıktıran ve rahatsız hissettiren insanlar için efor sarf etmeyin. Hayatınızdan çıkmalarına izin verin.

9- Sizin vizyonunuzu anlamayan insanlar için çaba sarf etmeyin.

10- Hayatınızda başarmak istediğinizi başaran insanlarla olabildiğince zaman geçirmeye çalışın.

11- Hayatınızdaki her günden olabildiğince keyif almaya bakın. İleride, geriye baktığınızda keyifli günler geçirdiğinizi hissetmezseniz başarılarınız anlamsız gelebilir.

12- Memnuniyetsizliğinizden beslenin. Bu his, istediğiniz hayatı yaratmanız için size motivasyon olsun.

13- Aklınıza önem verin. Aklınız sizin kontrol paneliniz, ona gereken önceliği verin.

14- Hedeflerinizi bir kağıda yazın ve bunların gerçekten uğraşılmaya değer hedefler olup olmadığına karar verin. Bazı insanlar hayatları boyunca zengin olmayı hedefler, ancak hedeflerine ulaştıklarında aradıklarının bu olmadığını fark ederler.

15- Olmak istediğiniz kişiyi kötülemeyi bırakın. Mesela zengin insanların kötü niyetli, fit insanların kibirli olduğuna kendinizi inandırmaya çalışmayın.

16- Kalbinizi kıran herkesin yüzünü aklınıza getirin ve onlara mutluluk dileyin.

17- Sizi kızdıran ve yargılayan insanlara radikal empati uygulayın. Neden böyle davrandıklarını anlayabilmek size huzur verecek.

18- Gün içinde sizi endişelendiren her şeyi bir kağıda yazın. Gün sonunda bu yazdıklarınızı gruplayın. En kalabalık gruba özen göstermeye çalışın.

19- Hayatınızda çok yer kaplamayan insanlara mesaj atmayın ve aramayın. Boş zamanlarınızı gereksiz bildirimlerle ziyan etmeyin.

20- Aç gözlü olmayın. Kendinize zaman ayırmakla, kendinize herkesin ayırdığından çok zaman ayırmanın farkı var.

21- Söz verdiğinizden azını yapmayın.

22- Sıkıntılı dönemleri bir aksilik olarak görmeyin. Bu dönemler hayatımızda en hızlı büyüdüğümüz ve kendimizi geliştirdiğimiz dönemlerdir.

23- Gençken olmayı istediğiniz kişi olmak için kendinizi zorlamayın. O kişiye hiçbir şey borçlu değilsiniz.

24- Acılarınızı potansiyelinizden çok savunmayı bırakın. Biri size bir tavsiye verirse onu reddetmek için neden aramadan önce bu tavsiyenin size bir faydası olup olmayacağını düşünün.

25- Hayatta ne kadar başarılı olduğunuza kişiliğinizin değil, karakterlerinizin erdemlerine göre karar verin. Kişiliğiniz başka insanlara göre kim olduğunuzdur, karakteriniz ise kendinize.

26- Bir şey sizi rahatsız ediyorsa bırakın rahatsız etsin. Bir yerden sonra çözümler ürettiğinizi göreceksiniz.

27- İnsanların niyetleri yerine motivasyonlarına güvenin.

28- İnsanların söyledikleri yerine yaptıklarına güvenin.

29- Bugün yaptığınız her şeyi bir kağıda yazın ve bugünü 25 yıl sonra tekrar yaşadığınızı hayal edin. Nasıl hissettiğiniz üzerine düşünün.

30- Eğer hayatınızda değer verdiğiniz biri varsa bunu ona sık sık söyleyin.

31- Sevdiğiniz insanlarla vakit geçiremeyecek kadar yoğun olmayı bırakın.

32- Meşgul olmayı bir statü sembolu olarak görmeyi bırakın. Bu sizi başarılı değil, aksine zamanını iyi kullanamayan biri olarak gösteriyor.

33- Kaba olmadan iddialı olabilmeyi öğrenin.

34- Sert olmadan açıksözlü olabilmeyi öğrenin.

35- İnsanların sizi nasıl gördüğünün aslında onların nasıl inasanlar olduğunu gösterdiğini anlayın.

36- Sizin insanları nasıl gördüğünüzün de sizin için aynı şeyi gösterdiğini anlayın.

37- Nazik olmadan size nazik olunmasını beklemeyin. Saygı göstermezseniz, başkasının size saygı göstermesini beklemeyin. Birine değer vermeden onun size değer vermesini beklemeyin.

38- Baştan başlamanız gerekiyorsa, baştan başlayın.

39- Bir şeyi çöpe atmanız gerekiyorsa, onu çöpe atın.

40- Bir şeyi yapmaya karşı çok direnç gösteriyorsanız belki o şeyi yapmamanız gerektiğini düşünün.

41- Bir odadaki en zeki insan olmak istiyorsanız, çevrenizi sizden zeki insanlarla doldurun.

42- Akıl hocalarınızın sizin yapmak istediğiniz şeyleri nasıl yaptığını öğrenin. Onların hayatlarından ve hatalarından dersler çıkarın.

43- Hiçbir şey değiştirmeyeceğine inansanız bile bir hedef tanımı yazın.

44- Hayatınızda başarı için büyük dönüm noktaları beklemeyin.

45- Hala olmak istediğiniz yerde olmadığınız için endişelenmeyin. Çabalamaya devam edin.

46- Emin olmamaktan korkmayın. Eğer geleceğin ne getireceğini biliyorsanız kendinizin değil başkasının yolundasınız demektir.

47- Bir işaret bekliyorsan, beklediğin işaret bu.

48- Eğer başkasının sizi kurtarmasını, size yardım etmesini veya sizin istediğinizi hayatı yaratmasını bekliyorsanız derin bir nefes alın ve aynaya bakın. Burası başlangıç noktanız.