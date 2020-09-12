Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Malatya’da çekimleri süren "Zalo" isimli sinema filminin oyuncularından Halil Kumova’nın ani ölümünden sonra yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Set çalışanlarında da yapılan testlerde dört kişinin daha testi pozitif çıkarken, oyuncu Sermiyan Midyat ise testinin negatif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Malatya’da 1933 yılında dönemin valisinin soyulmasını konu alan sinema filmi "Zalo"nun çekimlerine Koronavirüs engel oldu. Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki oyuncu Halil Kumova’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kumova’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesi tarafından defin için İstanbul’a götürülürken, setteki diğer çalışan ve oyunculara da Malatya’da test yapıldı.

Yapılan testlerde film çekiminde görevli dört kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, filmin başrol oyuncularından Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Yapılan PCR testinin sonuç raporunu paylaşan Midyat, “Değerli oyuncu abimiz ve rol arkadaşım Halil Kumova’nın vefat nedeni “şiddetli zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve Covid-19 olası vaka” şeklinde belgelenmiştir. Bu sebeple şahsıma da yapılan Covid-19 test sonucum negatif olarak çıkmıştır” bilgisini verdi.

Test sonucu pozitif çıkan film setindeki dört kişinin karantinaya alındığı belirtilirken, filmin başrol oyuncusu Sermiyan Midyat’ında İstanbul’a döndüğü öğrenildi.