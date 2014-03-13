Hayatında ilk kez darağacı gören cellat, istifa etti

Sri Lanka'da cellat olarak işe yeni alınan bir şahıs, hayatında ilk kez darağacını görünce şoka uğrayıp istifa etti. Bu istifa, bu yılki üçüncü istifa oldu.

1976'dan bu yana idam cezası infaz edilmemiş olsa da, idam cezasına çarptırılmış 400'den fazla mahkumun bulunduğu Sri Lanka'da hükümet , her ihtimale karşı bir kişilik bir cellat kadrosunu sürekli hazır bulunduruyor.

BBC Türkçe'de yer alan habetre göre, Önceki celladın cezaevinde gardiyanlık görevine terfi etmesinden sonra, bir yıl içinde bu göreve getirilen üç yeni cellat da görevi bıraktı.

Sri Lanka Cezaevleri Genel Müdürü Çandrarathna Pallegama cellatlık görevine getirilen 40 yaşındaki şahsın, günlerce eğitimden geçtikten sonra darağaçları ile ilk kez karşılaştığında şok geçirdiğini ve korkuya kapıldığını anlattı.

Yeni atanmış cellat, hemen istifa mektubunu sundu ve geçen Pazartesi gününden beri işe gitmedi.

Pallegama, cellada kararını gözden geçirmesi için bir ay süre tanındığını, durumda bir değişiklik olmazsa resmigazete yoluyla yeniden eleman ilanı verileceğini söyledi.

Bir önceki cellat da darağaçlarının kendisini ürküttüğünü söyledi ve görevine rağmen sadece büro işleri yapmış olduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

Sri Lanka'da idam cezasının infaz edilebilmesi için, mahkumiyetin Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa tarafından onaylanması gerekiyor.

