‘Hayatımın Aşkı’ dizisi çalışanları işten çıkarıldıklarını sete gidince öğrendiler!

Kanal D’de yayınlanan ‘Hayatımın Aşkı’ dizisinin çalışanları, prodüksiyon şirketi Lucky Red Production’un işlerine son verdiğini, yapımcı ya da şirketin temsilcilerinden değil, bir internet bloğundan öğrendiklerini söyledi.

Sigortalı çalışan set ekibi, işten çıkartılmadan önce kendilerine kanunen 15 gün önce haber verilmesi gerektiğini ancak 8. bölüm çekimlerinin yapılacağı gün sete gittiklerinde, prodüksiyon şirketinin yeni bir ekip ve yönetmenle projeye devam ettiğini gördüklerini dile getirdi.

Konuyu Televizyon Sendikası'na taşıdıklarını belirten ekip; şirketle hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

Kamuoyuna Duyurumuzdur!!

16 Haziran Perşembe 2016 tarihinde, 7. Bölüm çekimlerimizi tamamlanmasına 1 gün kala, Sony Picture ortaklığında Lucky Red Production’un ‘Hayatımın Aşkı’ projesi set çalışanları olarak işimize son verildiğini bir internet bloğundan öğrendik. Resmi olarak, yapımcımız Şebnem Aşkın ya da temsilcilerinden, teknik ekibe konuyla alakalı hiçbir şey tebliğ edilmedi.

Başka bir teknik ekiple anlaşıldığını yakın çevremizden duyduk. Bizler de, Sinema Televizyon Sendikası üyeleri olarak, konuyu sendikamıza taşıdık. Sendika avukatımız ve sendika temsilcilerimizle beraber, 8. Bölüm çekimlerinin yapılacağı ilk gün set saatinde bütün teknik ekip, sete çalışmak üzere gittik. Sete gittiğimizde gördük ki, yeni bir teknik ekip ve yeni yönetmen çalışmış olduğumuz projeyi çekmek üzere hazırlık yapıyordu.

Sendika temsilcilerimizle beraber bu durum hakkında tutanak tuttuk. Bize tebliğ edilmediği halde, işimize son verilmiş ve başka bir ekiple anlaşılmıştı. Resmi olarak, S.G.K.’lı her işçi, işten çıkarılmadan minimum 15 gün önce işveren tarafından bilgilendirilmelidir. İşveren bu sorumluluğu yerine getirmezse, 15 günlük çalışma bedelini yani 2 bölüm karşılığı ücret ödemeyi hukuksal olarak kabul etmiş olur. Aynı zamanda işçinin bütün alacaklarını kapatma yükümlüğü de vardır.

Sonuç olarak Hayatımın Aşkı projesi ekibi olarak, 1 hafta içerisinde, kalan 4 bölüm alacağımız + 2 haftalık ihbar tazminatı hakkımızı tahsil etmiş bulunmaktayız.

Serbest meslek makbuzu kesen ve rentallarda çalışan arkadaşlarımızın şirketle olan süreci devam ediyor. Bu sürecin de ayrıca takipçisiyiz. Herkesin bilgisi olsun. Dileriz bir daha böyle üzücü olaylarla kimse karşılaşmaz.

Saygılarımızla.

Hayatımın Aşkı Projesi Teknik Ekibi