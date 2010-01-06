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Yaşam

'Hayatım, mücevherimi sulamayı unutturma!'

İzlandalı bir takı tasarımcısı içinde çimen yetiştirilebilen yüzük tasarladı

06 Ocak 2010 02:00

T24 - İzlandalı bir takı tasarımcısı içinde çimen yetiştirilebilen yüzük tasarladı. 'Bahçıvanlığın mücevherle çakışması' olarak yorumlanan değerli taşlara da sahip çimenli yüzük diğer bitkiler gibi sulanmaya ve bakıma ihtiyaç duyuyor.


Yüzüğün tasarımcısı Hafsteinn Juliusson, “Büyüyen mücevherin bakımının iyi yapılması çok önemli. Sahibi yüzüğü tıpkı diğer bitkiler gibi düzenli olarak sulamalı. Yüzüğü en iyi hale getirmek tamamen sahibine bağlı. Çimenlerin budanmasına gerek yok, otlar o kadar yavaş büyüyor ki fark edemezsiniz bile” diyor.


Sıradışı bir çalışmaya imza atan İzlandalı tasarımcı, “Tasarıma yeni perspektiflerden yaklaşmayı seviyorum. Toplum ve doğayla iç içe olmayı da çok seviyorum” diye konuşuyor. Hafsteinn Juliusson, seri üretimdeki ana akımları göz ardı edip kendi çizgisini yakalamanın peşinde.
Juliusson’ın ‘Çağdaş değerlerin yeniden tanımlanması, mücevher ve bahçıvanlığın, modacılık ve organizmanın bir çarpışması’ diye tanımladığı ‘Büyüyen mücevherin’ satış fiyatı yaklaşık 1150 TL.

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