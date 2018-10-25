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Politika

Hayati Yazıcı'dan, Melih Gökçek yorumu: Belediye Başkanlığını bırakması istenmiştir iş olsun diye bir tasarruf değildir (2) 

GÖKÇEK'TEN YAZICI'YA YANIT: "HADİ YİĞİTSEN DEVAM ET

25 Ekim 2018 17:31

GÖKÇEK\'TEN YAZICI\'YA YANIT: \"HADİ YİĞİTSEN DEVAM ET... SABRIMI TAŞIRMA... VALLAHİ TOZUNU ATARIM...\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, MHP\'dan aday olacağı iddia edilen Melih Gökçek için, \"Benim gündemimde yok rutin konular. Bu konularda mesafeliyim görüş belirtmeyeceğim. 
Sözünü ettiğiniz kişi, partimizde Belediye Başkanlığı yapmıştır. Bir süre önce de Belediye Başkanlığını bırakması istenmiştir. Bu iş olsun diye bir tasarruf değildir. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım\" dedi. 

GÖKÇEK\'TEN YAZICI\'YA YANIT: \"HADİ YİĞİTSEN DEVAM ET... SABRIMI TAŞIRMA... VALLAHİ TOZUNU ATARIM...\"
Yazıcı\'nın açıklamasına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twıtter hesabından yanıt verdi. Gökçek, Yazıcı\'ya yanıtında, \"Ya sabır celle celalühü... Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum... Benimle ilgili kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin... hadi yiğitsen devam et... sabrımı taşırma... vallahi tozunu atarım...\" ifadelerini kullandı. 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) 
 

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