'Hayati önem arz eden ilaçlarda ciddi sıkıntı yaşanabilir'

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA Eczacılar Odası Başkanı Ersun Özkan, hastalar için hayati önem taşıyan ilaçlarda euro kurunun 2.70 TL\'ye sabitlendiğini, ancak yüksek kazanç hedefleyen büyük ilaç firmalarının piyasaya bu fiyata ilaç vermek istemediğini söyledi. Bakanlığın yüzde 20 zam yapmayı taahhüt ettiğini belirten Özkan, \"İlaç firmalarının beklentilerinin karşılanmaması durumunda Mart, Nisan ayı gibi özellikle onkoloji ve kan ürünü ilaçlarında, pahalı, hayati önem arz eden ilaçlarda ülke olarak ciddi bir sıkıntı yaşanması gündemde\" dedi.

Türkiye\'de satılan ilaçların yüzde 55\'inin ithal, yüzde 45\'inin yerli olduğunu kaydeden Ersun Özkan, yerli ilaçların etken maddelerinin de ithal olması nedeniyle bu rakamların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. İlaç firmalarının piyasaya ilaç sürmemesi nedeniyle onkoloji ve kan hastalarının zor günler yaşadığını anlatan Özkan, bütçeleri Türkiye\'nin gayri safi milli hasılasından bile yüksek olan ilaç firmalarının halk sağlığını korumaktan ziyade para kazanmayı hedeflediğini vurgulayarak, yerli ilaç üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

\'İLAÇTA SIKINTI YAŞANMASI GÜNDEMDE\'

Özellikle sanayinin, ilaç firmalarının bu krizi atlatabilmeleri adına en az yüzde 45\'lik zam beklentisi içinde oldukları ve bakanlıktan talep ettiklerini söyleyen Özkan, şunları söyledi:

\"Hali hazırda bakanlığın yüzde 20 civarı bir zam yapmayı taahhüt ettiğini biliyoruz. Burada ilaç firmalarının beklentilerinin karşılanmaması durumunda Mart, Nisan ayı gibi özellikle onkoloji ve kan ürünü ilaçlarında, pahalı, hayati önem arz eden ilaçlarda ülke olarak ciddi bir sıkıntı yaşanması gündemde. İlaç kişiye özel stratejik bir ürün. Bir rahatsızlığınız olduğunda tedavi edilmesi için onu kullanmanız gerekir ya da eşdeğeri. Eşdeğeri olmayan ilaçlarda da o ilaç olmazsa olmaz oluyor. Buna ulaşamadığınız takdirde kimi ameliyatların tıbbi malzemedeki eksikliklerden ötürü iptal edildiği, kimi hastanelerde yapılmadığı basına yansıdı. A ilacını piyasada bulamadığımız takdirde ilgili hekimler daha az etkili piyasada bulunan ilaçlarla tedaviyi vermeye çalışıyorlar. Aynı etkiyi göstermeyeceği için burada da halk sağlığı ciddi anlamda tehlike altında olmuş olacak ve o hasta tedavisini sağlayamayacak.\"

\'YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMELİYİZ\'

İlaç firmalarının ürettikleri her ilacı para kazanacakları bir olgu olarak değerlendirdiklarını kaydeden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Dolayısıyla onların olaya bizim gibi yaklaşmaması, bizi şaşırtmıyor. Dünyada gıda, silah arkasından ilaç geliyor. En önemli sektörlerden birisi ve bu sektörün içindeki aktörler de halk sağlığını korumaktan ziyade daha fazla para kazanmak için yapıyorlar. Birkaç tane ilaç firmasının bütçesi Türkiye\'nin gayri safi yıllık hasılasından fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlar sürekli aynı şeyi yapıyorlar. Bundan önce de olmayan ilaçlarla ilgili firmaların aynı tavırlarını gördük. Yerli üretime geçmek gerekiyor. Bir ilacın o laboratuvar aşamasından ilaç olduğu ana kadar en az 6- 7 milyar dolar para harcanırken, bugün Türkiye\'de ilaçta AR-GE\'ye harcanan para 300-400 milyon doları geçmiyor. Yerli ilacı korumamız gerekiyor. Yerli üretimi artırmamız gerekiyor ve yerli firmalara destek vermemiz gerekiyor. Hükümetin de önemli başlıklardan birisi yerli üretimi teşvik etmesi diye düşünüyorum.\"

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