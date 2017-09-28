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Sağlık

Hayat yaması; 7 yaşındaki Melih'in aort damarı, kalp zarından alınan parçayla dikildi

"Yaşaması mucize oldu"

28 Eylül 2017 14:23

Aydın’da, 6 metreden düşerek aort damarı yırtılan Melih Ateş (7) ameliyat için getirildiği İzmir’de; yırtılan damarı, kalp zarından yama yapılarak dikildi

Aydın’ın Koçarlı İlçesi’nde yaşayan Yasin-Fatma Ateş çiftinin 7 yaşındaki oğulları Melih, 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında yolda yürürken, karşıdan gelen motosiklet ışığının gözünü alması nedeniyle dengesini kaybederek, 6 metre aşağıdaki kayalıklara düştü. Feci şekilde yaralanan çocuk ambulansla Aydın’daki Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede Melih’in göğüs duvarının baskı yapması sonucu aort damarının yırtıldığı ve karaciğerinde de zedelenme olduğu belirlendi.

"Yaşaması mucize oldu"

Aydın’daki hastanenin acil servisindeki doktor, WhatsApp üzerinden çekilen filmleri Behçet Uz’da görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karaçelik’e iletti. Karaçelik’in acil talebi üzerine Melih, 150 kilometre yol katederek getirildiği İzmir’de, yaklaşık 5 saat süren operasyona alındı.

Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'un haberine göre ameliyatta, Melih’in kalp zarından yama yapılarak, aort damarı dikildi. Bir hafta hastanede kalan Melih taburcu edildi. Sağlıklı bir hastada göğüs duvarının baskı yapması sonucu aort damarının yırtılmasının tıp literatürüne girecek bir durum olduğunu belirten Doç. Dr. Karaçelik, “Tabii bu durum Melih için büyük talihsizlik.

Düşme sonucu çok ciddi bir tehlike atlattı. Yaşamasının mucize olduğunu da söyleyebiliriz” dedi. Anne Fatma Ateş ise “Biricik oğlumu kaybedeceğini sandım. Çok korktuk. İzmir’deki doktorlarımızdan Allah razı olsun. Melih her geçen gün iyileşiyor” diye konuştu.

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