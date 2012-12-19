"Hayat paylaşınca güzel"e izinsiz paylaşım davası

Şarkıcı ve besteci Ogün Sanlısoy, Nil Karaibrahimgil'in bir GSM firması için bestelediği cıngılın kendisine ait bir şarkıdan alıntı olduğunu ileri sürerek, 101 bin lira tazminat istemiyle dava açtı. Ogün Sanlısoy, Nil Karaibrahimgil'in ''Hayat paylaşınca güzel'' şeklinde sözleri içeren reklam cıngılının, 2010 yılında bestelediği ve telif haklarını aldığı ''BEN'' isimli albümünde yer alan ''Avunmak Zor'' isimli şarkıdan alıntı olduğunu ileri sürdü.

İstanbul Nöbetçi Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ogün Sanlısoy, Nil Karaibrahimgil ve GSM şirketinden, avukat eşi Sedef Erken Sanlısoy aracılığıyla, 100 bin lirası manevi, bin liralık bölümü de maddi olmak üzere 101 bin lira tazminat talep etti.