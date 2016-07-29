Hayat kurtaran uygulamalar



Katwarn bir genel uyarı sistemi. Fırtınadan büyük yangına, kimyasal madde kazasından silahlı saldırıya çok sayıda olağanüstü durumda kullanıcılarını uyarıp alınabilecek muhtemel önlemler konusunda öneriler sunuyor. Bunlar, kullanıcılara kısa mesaj (SMS), e-posta ya da anlık iletilerle yollanıyor. Veriler resmi kurum, kurtarma ekipleri ve Alman Meteoroloji Dairesi'nden (DWD) elde ediliyor.

Fraunhofer Enstitüsü uzmanları geliştirdi

Katwarn uygulaması, Fraunhofer Enstitüsü'nün Berlin'deki Enformasyon ve İletişim Teknolojileri birimi FOKUS bünyesinde geliştirildi. Kullanıcı uygulamaya kaydolurken posta kodunu ya da servis numarasını giriyor.

Katwarn uygulamasının avantajı, yalnızca kaydolurken girilen posta kodunu kapsayan, belirli bir bölge hakkında uyarıların alınması. Sözkonusu bölgede bulunmayan kullanıcının buna rağmen kaydolduğu posta koduna göre bilgilendirilmesine devam edilmesi, uygulamanın olumsuz yanı olarak görülüyor.

Katwarn'ın alternatifi Nina

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Ofisi (BBK) uzmanları tarafından geliştirilen Nina isimli uygulama, Katwarn'ın alternatifi olarak öne çıkıyor. Nina uygulaması kullanıcılarını ülke genelinde, bulundukları yere göre bilgilendiriyor.

BBK Başkanı Christoph Unger, "Uygulamayı geliştirmeye başlarken özellikle askeri füze saldırıları karşısında uyaran bir sistem kurmayı hedefledik" diyor.

Bunun için birçok yerleşim yerinde okul ve belediye gibi resmi kurumların çatılarında siren hoparlörler bulunuyor. Siren sistemlerinin yeterince çağdaş olmadığını kaydeden Christoph Unger, "Halkın büyük kısmı bu tür akustik sinyallere artık tepki vermiyor. Zamanı yakalamak için bu uygulamayı geliştirdik" diye konuşuyor.

'Mevcut güvenlik mekanizmalarını tamamlayıcı'

Fraunhofer Enstitüsü'nde Katwarn uygulamasını geliştiren Kamu Güvenliği (Public Safety) biriminin yöneticisi Daniel Faust, "Bu uygulamalar radyo, TV ve sosyal medya gibi mevcut güvenlik mekanizmalarını tamamlayıcı olarak görülmeli" değerlendirmesinde bulunuyor.

Silahlı saldırı ve terör eylemleri karşısında hiçbir uygulama zamanında uyaramıyor. Uyarıda bulunan kurumlara somut istihbaratın ulaşmış olması gerekiyor. Kimsenin gereksiz uyarılarla huzursuzluğa yol açmak istemediğini kaydeden Daniel Faust, "Bunun gibi olağanüstü durumlarda iletişim kolay olmuyor" diyor.

ABD'deki uygulama örnek oldu

ABD'de Federal Acil Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından hazırlanan bir uygulama, Katwarn ve Nina'ya örnek oldu. ABD'deki uygulama da kar fırtınası ya da terör saldırısı gibi olağanüstü durumlar karşısında uyarıyor. Bunun yanı sıra afet öncesi ve sonrasında başvurulacak kapsamlı "hayatta kalma kılavuzları" sunuyor. İngilizce uygulamanın şimdilik yalnızca Android işletim sistemi sürümü mevcut.