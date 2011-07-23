'Hayat kadınının tecavüze uğraması beden ve ruh sağlığını bozmaz!'

T24 - Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’nca 9 ay önce hazırlanan ve halen ağır ceza mahkemesinde yargılaması devam eden bir tecavüz iddianamesinde “Hayat kadınına tecavüzün beden ve ruh sağlığını bozmasının düşünülemeyeceği” ifadesi yer aldı.



Habertürk'ün haberine göre; geçmişte hayat kadınlığı yapan F.O. ile Ü. K.’nın, gayri resmi olarak birlikte yaşadıkları anlatılan iddianamede, ikilinin ortak tanıdıkları S.E.’nin evinde kaldıkları kaydedildi. Ü.K.’nın olmadığı bir sırada eve gelen İ.S. ve H.A.’nın zorla içeri girdiği, kendisine engel olmak isteyen S.E.’yi darp ettikleri ifade edildi. Saldırganlardan İ.S.’nin, F.O.’ya, “Hayat kadını olarak çalışacaksın, kazandığını da bana getireceksin” dediği öne sürülen iddianamede, kadının bunu kabul etmemesi üzerine ikilinin tecavüze uğradığı bildirildi. İki saldırgan hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 10.5’ar yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede “Müştekinin geçimini hayat kadını olarak sağlaması nedeniyle, rızaya dayalı olmasa bile cinsel ilişkinin mağdurenin beden ve ruh sağlığını bozmasının söz konusu olmadığı” kaydedildi.

‘Biz doğuştan böyle olmadık'



Habertürk muhabirinin telefonla görüştüğü F.O., hayat kadınlarının hor görülmemesini isteyerek, “Hayat kadını diye niye tecavüz ediliyor. Biz doğuştan böyle olmadık ki! Zorla içeri girdiler. Bana tecavüz ettiler. Olaydan dolayı psikolojimin etkilenip etkilenmediği yönünde bir uzmana götürülmedim. Sadece tecavüz olup olmadığı yönünde bir doktor incelemesi oldu. Şikâyetim üzerine dava açıldı. Ancak davamı geri almam için tehdit ediliyorum” dedi.

‘Madde 438' filme konu olmuştu



Antalya’da yaşayan N.T. adlı kadın, 1986’da 4 kişinin tecavüzüne uğradı. Sanıkları yargılayan Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Güzel, fahişeye tecavüz halinde üçte iki oranında indirimi öngören ve 1926’dan beri yürürlükte olan TCK’nın 438. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme talebi reddetti. O günlerde, 438. madde sinema filmine bile konu oldu. SDP ve Anavatan Partisi, 438. maddenin iptali için bir önerge hazırladı. 1990 yılının Kasım ayında 438. madde yürürlükten kaldırıldı.



