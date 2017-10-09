Hayat Anaokulları İstanbul’da

İSTANBUL, (DHA) - ÇUKUROVA’nın önemli eğitim markalarından biri olan Hayat Anaokulları, üçüncü eğitim kurumunu İstanbul’da açtı.

Akatlar’da açılan yeni Hayat Anaokulu’nda 2, 6 yaş arasındaki çocuklara eğitim verilecek. Anaokulu’nun yanı sıra oyun grupları, atölyeler ve veliler için özel eğitim programları düzenlenecek. 650 metrekare kapalı alan ile kaydırak, kum havuzu , çeşitli eğitici ve öğretici ekipmanların yer aldığı 250 metrekare açık oyun alanına sahip okulda çocuklara İngilizce, drama, Orff, jimnastik, bale, çocuk yogası gibi branş dersleri verilecek.

Uzman bir psikologun da bulunduğu Akatlar Hayat Anaokulu’nun Kurucusu Şemsa Özgentürk “Okul öncesi dönemi insan yaşamının temelini oluşturur. Aile ortamının çocuğa sağlayacağı sevgi, şefkat ve bakım son derece önemli. Ancak en az bunlar kadar önemli olan bir diğer nokta da, çocuğun gelişiminin tüm yönleriyle desteklenebileceği bir sosyal ve fiziksel ortamda bulunması. Çocuğumuza bakan ister anne, ister büyükanne, isterse bakıcı olsun çocuklarımızın gelişmesine ve bireyselleşmesine katkı sağlayan en önemli yer anaokuludur. 20 yıla yaklaşan tecrübemiz ve ‘Çocuğunuz Geleceğimizdir’ yaklaşımıyla çocuklarımızın beceri ve yaratıcılıklarını özgürce gerçekleştirebilecekleri eğlenceli, huzurlu, güvenilir, sağlıklı kısacası ‘Hayat’ dolu bir ortam ile gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sorumluluğumuz, çocuklarımızın hem bedensel hem de zihinsel gelişmelerini sağlamanın yanı sıra, yaşadığı ortama duyarlı, kendine güvenen, değişen dünyaya uyum sağlayabilen ve hayat boyu öğrenmeye açık bireyler yetiştirmek. Bu yoldaki en temel yardımcımız ise bitmesini hiç istemediğimiz, çocuklarımızın o sonsuz hayal dünyası” diye konuştu.

Akatlar’da açılan okulun hem anaokulu hem de oyun grubu ve atölye programları için kayıtları devam ediyor.

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