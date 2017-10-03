Hayalleri ve fikirlerini 'kalem ucuna' resmediyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de yaşayan kimya mühendisi 26 yaşındaki Recep Alçamlı, dünyada sayılı insanın uğraştığı \'kalem oyma sanatı\' ile kurşun kalemin ucuna minimal heykeller yapıyor.

Özellikle eğitim hayatı boyunca hayatımızın bir parçası olan kurşun kalemi özel bıçak ve neşterlerle oyarak birer sanat eseri haline getiren Recep Alçamlı, kalem ucuna minyatür figürler işliyor. Standart kalemleri oyarak onlara hayat veren genç sanatçı, özellikle güncel ve sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığı eserleriyle dikkat çekiyor. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasını da bir kalemin ucunda ölümsüzleştiren Alçamlı, toplumun kanayan yarası haline gelen kadına şiddete de kaleminde yer veriyor.

Öğrencilerin kullanmış olduğu kalemleri esere çevirmeye çalıştığını belirten Alçamlı, \"26 çalışmam var şu ana dek. Önceleri obje çalışıyordum ama gelişmeye başladıkça kendi düşüncelerimi dışa vurmakta iyi bir yol oldu bu sanat. Daha sonra sosyal sorumluluk çalışmalarına dönüştü. Soma faciası beni çok etkilediği için onu çalıştım, engellilerle ilgili, kadına şiddetle ilgili çalışmalar yaptım. Gündemdeki beni etkileyen olayları çalışıyorum\" dedi.

\'KALEMLERDE ANILAR BİRİKİYOR\'

Kalemlerde biriken anıların kendisine ilhan kaynağı olduğu ve bu yüzden özellikle kullanılmış kalemleri tercih ettiğini kaydeden Alçamlı, \"Yıllarca öğrencilik yaptım ve elimizde sürekli kalemler vardı. Bana en yakın materyallerden biri. Bir de kalemler kullanılıp küçülünceye kadar bir sürü anı yazıyor. Bir sürü mutluluk, hüzün yazıyor, bir anlam ifade ediyor benim için. Bu yüzden heykeller için kalemi tercih ettim. Kretuar bıçakları ve neşter kullanarak kalemi oyuyor ve figürler oluşturuyorum\"diye konuştu.



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