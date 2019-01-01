'Hayalim' demişti; Ekrem İmamoğlu ile bindiği metrobüste oturmayı başardı!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Milli Piyango’dan ikramiye çıkarsa, kendime metrobüs alacağım” diyen Bahattin Çağış, ile metrobüse bindi.

Bahattin Çağış’ın, CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ile geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda söyledikleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Çağış, röportajında en büyük hayalinin kendine özel metrobüs almak olduğunu belirterek, "İstanbul gibi büyük bir şehirde benim en büyük hayalim kendime özel metrobüs almak. Sırf, ayakta işe gidip gelmemek için. Hangi gün oturacağım onu düşünüyorum. Yaklaşık 5 yıldır her sabah oturabilme umuduyla evden çıkıyorum ama bir şekilde oturamıyorum. Oturarak eve gitmenin duygusunu yaşamak istiyorum. Bir gün boş koltuk buldum, oturdum. Onda da yaşlı bir amca denk geldi, 'Evladım yer verir misin?' dedi. 'Tabii ki' dedim. 3-5 saniye oturdum. Amca da tesadüfen son durağa kadar inmedi. Hep böyle ayakta gittim" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yılın ilk gününde Çağış ile metrobüs yolculuğu yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bahattin Çağış hemşehrimle yılın ilk gününe beraber başladık. Tatil olduğu için metrobüste oturabildik, sohbet edip dertleştik. Ulaşım başta, İstanbul’un tüm sorunlarını konuşarak ve anlayarak çözeceğiz." ifadelerine yer verildi.