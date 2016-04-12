Hayali şirketin ötesindeki Panama



Panama Kanalı açıldığı 1914’ten beri ülkenin gelişimine büyük katkı sağladı. En az bankalar kadar önemli. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında geçiş sağlıyor. Kanalın açılması insanları kıtanın güney ucunu dolanmak zorunda bırakan uzun ve tehlikeli bir yolculuktan kurtardı.

Kanal gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde sekizini oluşturuyor. Yaklaşık 10 yıldır genişletme çalışmaları yapılıyor. İnşaat işlerinin uzun gecikmeler sonrası haziran ayında tamamlanması bekleniyor. Sonrasında yeni nesil konteyner gemileri Panama ekonomisini canlandırmaya devam edecek.

Dörtte biri doğal koruma altında

Su, dağ ve orman.. UNESCO tarafından Kültür Mirası Listesi’ne alınan Coiba adası seyahat kataloglarından fırlamış gibi. Ülkenin dörtte biri doğal koruma altında. Panama yılda iki milyondan fazla turist ağırlıyor.

Bu da madalyonun diğer yüzü: Ülke Orta Amerika standartlarında olmasına rağmen yüksek bir ortalama gelire sahip. Başkent Panama’nın fakir semtleri önünde görkemli gökdelenler yükseliyor.

Ülkenin en pahalı caddesi sadece turistlerin değil herkesin gözdesi ve ilgi odağı. Ancak çok az Panamalı burada yaşamanın altından kalkabilir.

Her zaman Rio olmak zorunda değil. Panama da kutlama konusunda iddialı. En büyük eğlence “Las Tablas” kentinde yapılıyor. Ülkenin dört bir yanından kente gelenler, yerel kostümler giyerek dört gün süren organizasyon boyunca karnaval geçitleri, konserler ve partilerde eğleniyor.

Ülkenin bölgesel kostümleri Pollera böylesine renk cümbüşü içinde. El yapımı ve geniş eteklikleri genellikle çiçek ya da hayvan desenleriyle süsleniyor. Panamalı kadınların genellikle iki Pollera’sı oluyor. Biri gençken diğeri yetişkinken giymek için.

Emberalar: Panama'nın yerlileri

Panama’da yaklaşık 30 bin Embera yaşıyor. Fotoğrafta bir grup Rio Chagres nehri yakınlarında yer alan memleketleri Embera Drua’da yerel dans yapıyor. Kabilenin yaklaşık 7 bin üyesi buradaki özerk bölgede yaşıyor.

Panama 1903'te ABD'nin askeri müdahalesi sonrası Kolombiya’dan bağımsızlığını ilan etti. Armadaki kartal figürü, yeni kurulan bir devlet olan Panama’yı ilk tanıyan ülke olarak ABD’yi temsil ediyor. O tarihten bu yana iki ülke arasında sıkı ilişkiler var.

Başkent Panama’daki Albrook Alışveriş Merkezi Latin Amerika’nın en büyüklerinden biri. Ve turistlerin gözdesi. Dünyanın ikinci büyük serbest ticaret bölgesi “Colon” sayesinde Panama’da gerçekten ucuz alışveriş yapmak mümkün. Burada sadece paravan şirketler aracılığıyla para tasarrufu yapmıyorsunuz.