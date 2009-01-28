‘Hayali seçmen’ bu kez Kartal’da

CHP Kartal İlçe Başkanı Yüksel Çiftçi, bazı mahallelerdeki adreslerde seçmen kütüğüne kayıtlı 1016 seçmenin ‘hayali’ olduğunu iddia etti.



Çiftçi, düzenlediği basın toplantısında Karlıtepe, Cumhuriyet, Çavuşoğlu ve Orhantepe mahallelerinde incelemelerde bulunduklarını, bazı adreslerde seçmen kütüklerinde yer alan seçmenlerin bulunmadığını öne sürdü. Olayla ilgili Kartal İlçe Seçim Kurulu ile Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını anlatan Çiftçi, şunları söyledi:



Aradığımızda bulamadık



“2007'de seçmen sayısı 261 bin gözükürken, bu sayı yeni seçmen listesinde 305 bine çıktı. Ölümler ve taşınmalarla birlikte Kartal'a 88 bin yeni seçmenin geldiği belirlendi. Bizim çalışmalarımız sonunda çeşitli mahallelerde 1016 seçmenin yaşamadığı halde seçmen kütüğüne kayıt edildiği anlaşıldı. Evlerde kayıtlı isimleri aradığımızda bu isimde kimseyle karşılaşmadık. Bunlar sadece bizim belirlediklerimiz. 305 bin seçmenin olduğu bir ilçede mutlaka başka sanal seçmenler de ortaya çıkacaktır.”



Çiftçi, veteriner kliniği olarak gözüken bir adreste kayıtlı 300, restoran olarak gözüken bir adreste kayıtlı 80-90 seçmen tespit ettiklerini belirterek, mahalle muhtarları ile bu yerlerin ilgilileriyle yaptıkları görüşmelerde, seçmen kütüklerinde kayıtlı olduğu iddia edilen seçmenlerden haberleri olmadığını bildirdiklerini söyledi.

