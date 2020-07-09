''Çiçek Abbas'' filmindeki minibüsü yapmak için 60 bin lira harcadı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay, hurdalıktan aldığı aracı, 50 bin lira harcayarak, ‘Çiçek Abbas’ filmindeki minibüse benzetti. Nostaljik minibüs, ilçede ilgi odağı oldu.

Çiftçi olan Ragıp Ablay, hayali olan ''Çiçek Abbas'' filmindeki minibüsün bir benzerine sahip olabilmek için harekete geçti. Filmdeki minibüsle aynı marka ve modeldeki aracı Kütahya’da bir hurdalıkta bulan Ablay, 10 bin lira karşılığında minibüsü satın aldı.

Çekici yardımıyla minibüsü Bursa’ya getiren Ablay, yaklaşık 2 ay süren tamir ve modifiye çalışmalarının ardından ‘Çiçek Abbas’ filmindeki minibüsün bir benzerini yaptırdı. Bu işlemler için de 50 bin lira harcayan Ablay'ın hayali toplamda 60 bin liraya mal oldu.

Bu minibüsle gençlik hayalini gerçekleştirdiğini belirten Ragıp Ablay, “Minibüs gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılınca heyecan duyuyorum. Maksadımız eş ve dostlara yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum. Minibüs ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla" diye konuştu.

Çiçek Abbas filmi:

Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Pembe Mutlu'nun yer aldığı, 1982 yapımı bir komedi - drama filmidir.