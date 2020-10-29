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Kültür-Sanat

Hayaletler filmi 8 festivalde gösterilecek

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 5 ödül kazananan Hayaletler, 7 farklı ülkede gösterime sunulacak

29 Ekim 2020 11:33

Azra Deniz Okyay'ın yazıp yönettiği Hayaletler, kasım ayında Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, İsveç, İtalya ve Yunanistan'da gösterilecek.

Pandemi dolayısıyla iptal edilen ve yılın en iyi filmlerini buluşturan Karlovy Vary Film Festivali'nde Hayaletler, Julien Temple, Kelly Reichardt, Chloé Zhao, Sean Durkin, Gianfranco Rosi gibi yönetmenlerin son filmleriyle birlikte gösterilecek.

Hangi festivallerde boy gösterecek?

Hayaletler, 4-13 Kasım tarihlerinde Roma'da gerçekleştirilecek olan MedFilms Festivali’nde yer alırken, 5-15 Kasım tarihlerinde 61. Selanik Film Festivali’nde Yunanistan prömiyerini yapacak.

6-11 Kasım tarihlerinde İspanya’da Avrupa sinemasının yeni yeteneklerinin keşfi sayılan 17. Seville Film Festivali’nde yarışacak olan Hayaletler, 11-22 Kasım’da da İsveç’te 31. Stockholm Film Festivali’nde olacak.

Hayaletler'in yolculuğu Fransa'da Amiens, Belçika'da Cinemamed Bruxelles festivalleri ile sürecek.

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