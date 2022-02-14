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Kültür-Sanat

Hayalet Avcıları ve Çılgınlar Okulu filmlerinin yönetmeni Ivan Reitman 75 yaşında hayatını kaybetti

14 Şubat 2022 11:49

T24 Dış Haberler

Hayalet Avcıları (Ghostbusters) ve Çılgınlar Okulu (Animal House) gibi klasikleşen komedi filmlerinin yönetmeni Ivan Reitman hayatını kaybetti.

Yönetmenin Associated Press'e açıklama yapan ailesi, Reitman'ın cumartesi günü  Montecito, California'daki evinde "huzurlu bir şekilde" uykusunda hayatını kaybettiğini belirtti. 

Reitman'ın çocukları, "Ailemiz bize hayatta her zaman sihri aramayı öğreten bir eş, baba ve büyük babanın kaybının yasını tutuyor" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Bir film yapımcısı olarak yaptığı işlerin dünyaya kahkaha ve mutluluk getirdiğini düşünmek bizi rahatlatıyor" denildi.

 

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