Hayal Perdesi'ne dünya basınından büyük alkış

Hayal Perdesi, dünyanın en önemli tiyatro festivalleri Avignon Off ve Edinburgh Fringe Festivalleri'nde dünyayla buluşuyor. Prömiyerini 19. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz ile İstanbul Tiyatro Festivali’nin ortak yapımcısı olduğu ve prömiyerini bu yıl 20. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan Üç Kız Kardeş, Avrupa'da uluslararası basında sıkça yer alırken tiyatro eleştirmenlerinin ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

Genel sanat yönetmenliğini Selin İşçan'ın yaptığı Hayal Perdesi bu yıl Avrupa'da 40 oyun sahneledi. Hayal Perdesi ve İstanbul Tiyatro Festivali ortak yapımı olan Üç Kız Kardeş oyununun Fransa prömiyeri 50. Avignon Off Festivali kapsamında 7 Temmuz'da Theatre Tremplin'de gerçekleşti.

Selin İşçan, Özge Özder ve Tuba Karabey tarafından 17 Temmuz'a kadar sahnelenen Üç Kız Kardeş, büyük ilgiyle karşılandı. Aleksandar Popovski’nin yönetmenliğini yaptığı oyundan Fransız basınında da övgüyle söz edildi.

Ünlü eleştirmen Gillas Costaz, oyunla ilgili olarak şöyle yazdı:

“Rus bir metin, Türk bir ekip ve Makedon bir yönetmen: Kozmopolit ama aynı zamanda tipik bir İstanbul ekibi oyunu olan bu "Üç Kız Kardeş", Hayal Perdesi ekibi oyuncuları tarafından bir saat içinde oynanıyor ama sizlere o alıştığımız Stanislavski tarzı uzun saatler süren oyunlar kadar heyecan yaşatıyor. Çehov'un birebir metni değil ancak onun bir uyarlaması ve şimdiye, şimdiki zamana, salona girmiş olduğunuz ana indirgenmiş hali. Aleksandar Popovski üç aktris hayal etmiş, göç etmeye çalışan ve sınırda mahsur kalan Türk, Balkanlar'dan veya tercih edilmeyen (!) ülkelerin sanatçıları, acının olduğu her yerden, arzu edilen ülkeye, Berlin'deki tiyatrolarına onları yanlarına almaları için telefon ederler. Sahnenin önünde, bir mikrofonun karşısında, İngilizce olarak meziyetlerini överler, yapmayı bildikleri şeyleri anlatırlar, ısrar ederler ama telefonun öbür ucunda kimse onları dinlemez ve en ufak bir rol dahi teklif etmezler. Batı'dan biri tarafından seslerinin duyulmuş olmasının ve takdir görmüş olmanın umudu içinde, mikrofondan uzak bir yere konumlandırılmış olan küp şeklinde bir sahnede "Üç Kız Kardeş" oyunundan bazı bölümleri ana dillerinde oynayarak sonlandırırlar.

Görmüş olduğunuz sahne, paramparça olmuş şeffaf bir malzemeden oluşturulmuş bir kafes şeklinde. Bu üç kadın, bu kafesin içinde Çehoviyen karakterlerin hayallerini canlandırırlar: Gitmek istedikleri yer artık Moskova değil ama bu sefer Berlin'dir. Özge Özder, Tuba Karabey ve Selin İşcan üç farklı bireylerdir ancak aynı güçte, aynı yoğunlukta ve aynı canlılık içinde. Dünyevi varlıkların bütün düşleriyle birlikte bu üç kadın yumuşak ama hayvani ve öylesine insanidir.

Sık sık birbirlerine şefkatle sokularak coşkularını, şaşırtıcı bir dolaysızlıkla gösterebilmelerine engel olmayan, oldukça fiziksel bir oyunları var. Bu üç genç ve büyük yorumcuyla birlikte Aleksandar Popovski, mutsuzluk teması üstünden, nadir bir mutluluk sunan, fakir, vahşi ve becerikli bir tiyatro yapmış.”

Aleksandar Popovski tarafından uyarlanan ve yönetilen Çehov'un "Üç Kız Kardeş"i, Özge Özder, Tuba Karabey ve Selin İşcan tarafından Avignon Off’ta Fransızca üstyazılı olarak oynandı ve çok sayıda seyirciye ulaştı.

Hayal Perdesi, Avignon'da sahneledikleri Üç Kız Kardeş oyununun ardından İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz oyunuyla da Avignon seyircisiyle buluştu.

Kültür Bakanlığı, Beşiktaş Belediyesi ve Western Union'ın katkılarıyla 20-30 Temmuz tarihleri arasında sahnelenen oyun, izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

La Provence gazetesi de Hayal Perdesi'ne geniş yer ayrırarak, oyundan "Türkiye'nin kaotik durumuna rağmen “İmparatorluk Kuranlar” oyununu oynayan tiyatro bir cesaret sembolüdür" diye bahsedildi.

Revue Spectacles dergisinde ise "Çok yetenekli oyunculardan oluşan ekip, altyazı engeline rağmen çok etkili bir oyun sahneye koydu. Hayal Perdesi'ni tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Jean-Michel Gautier’nin de İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz hakkındaki değerlendirmesine ulaşmak için tıklayın

İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz, Avignon Off'taki başarısının ardından ikinci kez davet edildiği Edinburgh Fringe Festivali'nde izleyiciyle buluştu. 5 Ağustos'ta Edinburgh Fransa Konsolosluğu'nda Fransız Kültür Enstitüsü salonunda gerçekleşen ilk gösterime Türkiye Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Fransa Başkonsolosu Emmanuel Cocher, Stirling Belediye Başkanı Mike Robbins ve çok sayıda basın mensubu ve eleştirmen katıldı. İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz, festivalin en önemli yayınlarından The List Magazine'de haftanın "HIT" listesinde yer aldı. Reha Özcan, Ayşe Lebriz Berkem, Selin İşcan, Tuba Karabey, Selin Tekman ve Nihat Alptekin'in rol aldığı oyun, Edinburgh'ta İngilizce üstyazıyla Türkçe sahnelendi.