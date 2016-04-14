Hawking: Yıldızlar arası yolculuk gerçek olabilir

Evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, başka bir yıldız sistemine minik bir uzay aracı gönderme projesine destek verdi.

Bir kuşak boyunca sürecek olan yolculukta uzay aracı trilyonlarca kilometre yol kat ederek en uzağa gönderilen araç olacak.

Milyarder Rus işadamı Yuri Milner bilgisayar çipi boyutundaki "uzay gemilerinin" geliştirilmesi için 100 milyon dolar bütçeli bir araştırma programı başlatmış bu projeye Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de destek vemişti.

Yıldızlar arası yolculuk pek çok kişinin rüyası ancak gerçekleştirilmesi için ciddi teknolojik engeller bulunuyor.

Professör Hawking BBC'ye açıklamasında bu hayalin tahmin ettiğimizden daha kısa sürede gerçekleşebileceğini söyledi.

Hawking "Eğer insan türü olarak hayatta kalmak istiyorsak yıldızlara açılmamız gerekiyor" dedi.

Ünlü fizikçi "Gök bilimciler Alfa Centauri sisteminde dünyaya benzer bir gezegenin bulunma şansının makul olduğuu düşünüyor. Ama biz 20 yıl içinde karadaki ve uzaydaki teleskoplardan daha fazla bilgi edineceğiz" diye ekledi.

Hawking "Son 20 yıldaki ve gelecekteki teknolojik gelişmeler bunu bir kuşak içinde öğrenmeyi mümkün kılabilir" dedi.

Hawking Milner'in Breakthrough Foundation isimli bilimsel araştırma girişimlerini fonlayan özel kuruluşuna ait bu projeyi destekliyor.

Kuruluş başka bir yıldıza yolculuk ederek oradan bilgi gönderebilecek uzay araçları geliştirmenin mümkün olup olmadığını araştırmaları için bir grup uzman bilim insanını bir araya getirdi.



Yıldızlara ulaşmak için 30 bin yıl lazım



En yakın yıldız sistemi 40 trilyon kilometre mesafede. Bugünün teknolojisi kullanılırsa o sisteme ulaşmak 30 bin yıl sürüyor.

Uzmanlar daha fazla araştırma ver geliştirme yaparak yolculuk süresini 30 yıla indirebilecek bir uzay aracı yaratmanın mümkün olabileceği kanısına vardılar.

Projeyi yöneten NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi eski direktörü Dr. Pete Worden "Bundan birkaç yıl önce başka bir yıldıza bu hızda yolculuk etmenin mümkün olmadığını söylerdim. Ama uzman grubu teknolojik gelişmeler nedeniyle işe yarayabilecek bir kavram olduğunu düşünüyor" dedi.

Çip boyutunda yelkenli uzay gemileri

Bu kavrama göre uzay aracı elektronik cihazlarda bulunan çip boyutuna indirilecek. Daha sonra bu mini uzay gemilerinden bin tanesi dünyanın yörüngesine fırlatılacak. Her birinin güneş yelkeni olacak.

Bu bir yelkenli tekneye benziyor. Ancak rüzgar yerine itici güç ışık olacak. Dünyadaki dev bir lazer her bir uzay aracını güçlü biçimde itecek ve böylece ışık hızının yüzde 20'sine ulaşmaları sağlanacak.

Kulağa bilim kurgu gibi gelse de ismini Yuri Gagarin'den alan Yuri Milner bu tür uzay araçlarını yapmanın ve bir ömür süresinde başka bir yıldıza ulaşmanın teknik olarak mümkün olduğuna inanıyor.



"Tarihi sıçrama"



Milner "Bu insan tarihinin büyük sıçramalarından biri. Bundan 55 yıl önce Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Bugün biz diğer yıldızlara sıçramaya hazırlanıyoruz" dedi.

Yıldızlara gidebilecek ilk uzay araçlarının inşa edilmesinden önce aşılması gereken pek çok sorun var.

Bunlar kameraların, sensörlerin ve diğer aygıtların bir çipe sığacak kadar minyatürleştirilmesi, güçlü bir lazerin birkaç dakika etkisinde kalacak güneş yelkeninin geliştirilmesi ve bu aracın yeni sistemde görüntü alıp bilgileri dünyaya geri gönderebilmesi.

Surrey Uzay Merkezi'nde araştırmacı Profesör Martin Sweeting bu projede yer almak istiyor.

Sweeting uyduların boyutunu ve maliyetini düşüren bir şirketin de sahibi.

Sweeting "1980'lerde yaptığımız garip karşılanmıştı. Ama küçük uydular moda. Bu proje kulağa garip geliyor ama tekonoloji artık ilerledi garip değil sadece zor" dedi.

College London Üniversitesi'nde Mullard Uzay Bilimi Laboratuarı'nda araştırmacı Profesörü Andrew Oates projenin zor olacağı ama imkansız olmadığını söyledi.

Oates "Uzay radyasyonu ve toz ortamına dayanıklılık, aygıt hassasiyeti, yüksek güçte lazere maruz kalma, uzay aracı dengesi ve güç tedariği gibi ciddi zorlukların çözülmesi gerekiyor. AMa bir insa ömrü içinde başka bir yıldız sistemine gerçekten ulaşılabilir mi incelenmesi gereken bir kavram "dedi.

Hawking bu uzak hayalin 30 yıl içinde gereçeğe dönüşebileceğini ve dönüşmesi gerektiğini düşünüyor.

Hawking "Yıldızları hedeflemekten daha yüksek bir zirve yok. Tüm yumurtaları aynı kırılgan sepete koymak akıllıca değil. Dünyadaki hayat göktaşları ya da süpernovalar gibi astronomik olaylar gibi tehlikelerle karşı karşıya" dedi.